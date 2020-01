Comment survivre en tant que dessinateur de BD quand on n’a plus d’idée, dans une époque de précarisation des artistes ? La réponse colorée et douce-amère de l’un d’eux à lire absolument à quelques jours du Festival du 9e art à Angoulême et en ce début de l'Année de la BD.

Au Festival de Bubulles en fête, Daniel, auteur de BD, n’attire pas la chasse à la dédicace. Il y a bien sa pharmacienne qui s’approche de lui, mais c’est pour demander l’album d'un autre dessinateur, en vogue, lui, et des conseils pour l’avenir de son fils…

Daniel traverse une mauvaise passe, cela fait longtemps qu’il n’a plus d’idée. Son dernier livre n’était pas très bon. Et s’il n’avait pas son poste dans une école d’art, sa situation financière serait dramatique. Un jour, le projet de BD d’un de ses élèves lui tape dans l’œil. Il hésite peu de temps avant de se l’approprier…

Une critique du milieu du 9e art

Toute ressemblance n’est pas fortuite. Daniel Blancou est auteur de BD et enseignant dans une école d’art. Il a poussé le curseur un peu plus loin pour nous faire rire jaune sur le monde des dessinateurs.

Tout y est : la panne d’inspiration, les festivals miteux, les doutes de la création, les comportements esclavagistes de certains éditeurs, les très faibles rémunérations, les auteurs prêts à tout pour se faire connaître, les journalistes aux propos perfides…

Dans des couleurs pop acidulées qui tranchent avec la noirceur du propos, Daniel Blancou décrit un monde cruel proche du western, où effectivement, il n’y a peut-être pas de place pour tous, et où seuls ceux prêts à toutes les compromissions s’en sortent. Son dessin très soigné, retravaillé à l’ordinateur, s'accorde à son propos doux-amer. Avec un personnage très attachant qui se prête parfaitement à l’autoparodie. A lire absolument.

Comment j’ai dessiné "Un auteur de BD en trop"

La leçon de dessin de Daniel Blancou :

"Si on n’a pas peur de mal dessiner, on ne peut pas dessiner"...

Détail d'"Un auteur de BD en trop" de Daniel Blancou / Sarbacane

Un auteur de BD en trop par Daniel Blancou est paru chez Sarbacane

