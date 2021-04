Après l'avoir "tué" dans "L'Homme qui tua Lucky Luke", Matthieu s'empare à nouveau du héros créé il y a 75 ans par Morris pour en faire un homme traqué, et le confronter à de sacrées héroïnes. Pour notre plus grand plaisir.

Détail de la couverture de "Wanted Lucky Luke" de Matthieu Bonhomme © Dargaud

Dans une vallée désertique digne des plus beaux westerns, Lucky Luke se fait tirer dessus. Normal, sa tête est mise à prix. Et la récompense est impressionnante. En fuyant, il tombe sur trois sœurs et leur caravane de bestiaux. Ces aventurières fuient avec leur troupeau comme seul bien pour s'établir et avoir une vie meilleure. L'une des trois craque pour le cow-boy solitaire. Même si ces femmes sont des héroïnes modernes, elles peuvent très bien se passer de lui. Il se propose pourtant de les accompagner.

Dans cet épisode, Lucky croise l'amour et ce n'est pas chose simple

Détail d'une planche de "Wanted Lucky Luke" par Matthieu Bonhomme / Dargaud

Matthieu Bonhomme :

Dans les aventures de Morris et Goscinny, Lucky Luke est en quelque sorte engagé avec l'aventure. Tomber amoureux serait comme pratiquer l'adultère. Mais je ne suis pas certain qu'il ne souffre pas de cet empêchement. Peut-être devrait-il aller voir un psy ?

Dans ce Wanted Lucky Luke, Matthieu Bonhomme continue de jouer avec les codes de la série imaginée par Morris en 1946. Il en profite pour faire un clin d'œil à René Goscinny, le scénariste des meilleurs albums, fait revivre la bande de Joss Jamon ainsi que d'autres personnages cultes. Et pioche, bien sûr, dans l'imaginaire cinématographique (La dernière caravane, de Delmer Davies - 1956, La chevauchée des bannis, d'André de Toth - 1959). Une fois de plus son trait élégant se met au service d'une belle aventure. Vivement la suite !

Comment j'ai dessiné Lucky Luke ? La leçon de dessin de Matthieu Bonhomme

Wanted Lucky luke de Matthieu Bonhomme est publié chez Dargaud

Détail d'une planche de "Wanted Lucky Luke" de Matthieu Bonhomme / Dargaud

ECOUTER | Matthieu Bonhomme dans Popopop

