Une bande dessinée raconte l'histoire, dans les Etats-Unis de la première moitié du XIXe siècle, d'une école pour filles de bonne famille que la directrice Prudence Crandall transforme en école pour élèves noires. Un projet qui fit polémique.

Détail de la couverture de "Blanc autour" de Wilfrid Lupano et Stéphane Fert © Dargaud

On savait que le racisme était aussi vieux que le monde. Mais avec Blanc autour, on mesure jusqu'où cette haine de l'autre peut aller. Institutrice à Canterbury (Connecticut) en 1932, Prudence Crandall croit dans le pouvoir élévateur de l'école. C'est pourquoi cette directrice veut proposer son enseignement à une jeune Afro-Américaine, Sarah.

Face à la réaction disproportionnée de la population blanche autour de sa petite ville, elle décide même de n'accueillir que des élèves noires… déchainant la haine autour d'elle.

Le récit permet de mesurer jusqu'où le sentiment anti-Noirs pouvait se nicher

Détail d'une planche de "Blanc autour" de Wilfrid Lupano et Stéphane Fert / Dargaud

On connaissait les meurtres horribles du Ku Klux Klan visant les hommes afro-américains, on ignorait que le mouvement suprémaciste blanc pouvait s'en prendre aussi à des jeunes filles inoffensives dont le seul crime était de vouloir s'élever dans la société et de mieux s'intégrer. Le message de la BD est néanmoins positif : il y a toujours eu des personnes, à l'image de cette enseignante courageuse, pour s'opposer et tenter de contenir la haine.

Inspirée par une histoire vraie, Blanc autour a été tricoté avec brio par le duo Wilfrid Lupano (Un océan d'amour, Les vieux fourneaux etc…) au scénario et Stéphane Fert (Peau de mille bêtes…) au dessin.

Les personnages des jeunes filles sont incarnés et attachants.

Le beau dessin nuancé à la tablette graphique souligne la cruauté de cette haine sans fondement. Elle évoque en finesse un accident de l'Histoire qui résonne malheureusement avec l'actualité des meurtres de Noirs par des policiers américains et la lutte du mouvement Black Live matter.

Stéphane Fert : "Comment dessiner "Blanc autour"" ?

Blanc autour de Wilfrid Lupano et Stéphane Fert est paru chez Dargaud.