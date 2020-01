Après le succès du "Voyage de Marcel Grob", Philippe Collin et Sébastien Goethals reviennent sur une époque oubliée et pourtant si proche, une Europe tiraillée par les idéologies.

"La patrie des frères Werner", la nouvelle BD de Philippe Collin et Sébastien Goethals © Futuropolis

L’histoire de la Guerre froide à hauteur d’homme.

À l’occasion d’un match de football entre la RFA et la RDA, un espion de la Stasi revoit son frère aîné infiltré à l’Ouest depuis 12 ans et lui confie ses doutes et son désir de fuir.

À travers le destin de deux orphelins juifs allemands, Philippe Collin et Sébastien Goethals mettent en scène une fresque européenne des trente années d’après-guerre en Allemagne, de l’entrée des troupes soviétiques dans un Berlin détruit à la coupe du monde de football de 1974 qui opposera la RFA et la RDA.

La Patrie des Frères Werner (Ed. Futuropolis) paraîtra en mai prochain. Découvrez les premières images

