Occupation de votre temps libre, musculation de votre cerveau, passage en mode expert de la BD… La cité de la BD d’Angoulême et la fondation Orange proposent à partir de ce lundi 30 novembre un Mooc sur la bande dessinée. On vous explique pourquoi il faut s’inscrire à ces cours en ligne.

MOOC sur la BD © Cité de la BD d'Angoulême/Fondation Orange

Et si on profitait de la période entre confinement et déconfinement pour se mettre au Mooc ? Le Mooc (Massive Open Online Course) est une forme de cours en ligne sur un sujet donné. Cette forme d'apprentissage mêle vulgarisation scientifique et dimension ludique. Cela va du petit tuto sympa au cours universitaire pointu.

Le Mooc « Bande dessinée, connaissez-vous le 9e art ? » est destiné au grand public. Créé par la Cité de la BD d'Angoulême pour mettre en avant ses collections, ce cours gratuit, ouvert à tous, apporte sous forme d'exposés de vulgarisation, des connaissances au spectateur, appelé « moocer ».

Un programme alléchant

MVous saurez tout sur la BD ! « Bande dessinée, connaissez-vous le 9e art ? » est conçu en trois parties. La première aborde l’histoire de la bande dessinée, la deuxième s'interroge sur la définition du 9e art (est-ce un art narratif ou un art visuel ? ais aussi ses codes, son vocabulaire…) Et la dernière porte sur la création de bande dessinée avec l’aide de l'autrice Nathalie Ferlut dont on suit la démarche sur la création d’un album.

Dans le focus sur l'histoire de la BD dans le MOOC BD, on revient sur Spirou / Cité de la BD/Fondation orange

Occuper quelques heures

Que dites-vous d’avoir quatre ou cinq heures intelligemment occupées en temps de confinement par une douzaine de vidéos à visionner, des diaporamas, des articles à lire… Avec, en prime, un côté ludique… Le Mooc vous offre la possibilité de devenir l'un de ses acteurs : vous êtes incités à dessiner, à faire des propositions de petits strips ou de bandes dessinées. Chacun fait en fonction de ses moyens artistiques et numériques.

Pour tout suivre, il faudra compter une bonne demi-journée. Mais aucune obligation de tout regarder d'une traite, vous pouvez aller à votre rythme et séquencer. Le cours est animé pendant huit semaines à partir du 30 novembre. Vous pourrez poser des questions auxquelles répondra une animatrice épaulée par la Cité de la BD. Il sera disponible ensuite pendant cinq ans.

Acquérir des connaissances

Allez-vous pouvoir briller en société avec l’apprentissage dispensé par le Mooc ? Vous allez découvrir que, contrairement à une idée reçue, il n’y a pas forcément besoin d’être un maître du dessin pour créer une bande dessinée. Des auteurs arrivent très bien à s'exprimer, à raconter des choses en dessin en ayant des techniques graphiques qui ne sont pas extrêmement élaborées. Vous allez aussi apprendre que l’inventeur de la BD Rodolphe Töpffer est… suisse et qu’il vivait au tout début du XIXe siècle. Et vous saurez distinguer désormais tous les genres du manga…

===> La page d'inscription au MOOC BD

