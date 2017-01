A l'occasion des 40 ans de la disparition de Jacques Prévert, Hervé Bourhis et Christian Cailleaux proposent - en BD - une rétrospective de l'oeuvre du poète. Prévert côtoya à son retour de service militaire Aragon, Desnos, André Breton, les grandes figures du surréalisme, mais aussi Giacometti, Carné, Dragon ou Tanguy. Grâce à des archives inédites, ils font revivre le quartier Montparnasse des années 20, ses fêtes, ses débats littéraires et ses artistes.

Dans un livre formidablement foisonnant, insolent, inspiré, à l'image de leur sujet, Cailleaux et Bourhis nous disent que "Jacques Prévert n'est pas un poète". Prévert, d'ailleurs n'est pas non plus un scénariste formidable, un parolier de chansons magnifiques, un inventeur littéraire hors pair, vu qu'il est, définitivement et pour toujours, un peu tout ça à la fois.