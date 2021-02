Une bande dessinée retrace un épisode peu connu de l'histoire de la psychanalyse, à travers le destin d'Horace Frink, l'un des premiers adeptes de la discipline devenu rapidement le chef de la chambre psychanalytique de New York, l'organe officiel du freudisme aux Etats-Unis

Détail de la couverture de "Frink et Freud" de Lionel Richerand et Pierre Péju © Casterman

Frink & Freud ou la grandeur et la décadence d'un homme. Né dans une famille richissime, Horace Frink a été abandonné par son père suite à un incendie qui a détruit sa fonderie et l'a ruiné. Horace veut ensuite devenir chirurgien, mais sa famille l'en empêche. Il se résigne à devenir psychiatre. Puis psychanalyste. Il mène une vie tranquille avec son épouse jusqu'à ce qu'il entame une relation avec l'une de ses patientes, Angelica, l'épouse du richissime Abraham Bijur

Détail d'une planche de Frink & Freud de Lionel Richerand et Pierre Péju / Casterman

A travers le parcours d'un homme hanté par ses échecs, incapable de les dépasser et pétrit de culpabilité, Frink & Freud raconte un moment important de l'histoire de la psychanalyse. Mais aussi la relation de Frink le disciple avec Freud son mentor, et celle de Freud avec l'Amérique. Le fondateur de la psychanalyse n'est venu qu'une fois aux Etats-Unis. Mais sa discipline va s'y prospérer en partant sur un malentendu: elle ne sert pas à guérir de ses névroses, mais à mieux se connaître.

Frink & Freud est dessiné au crayon en noir et blanc. Lionel Richerand s'est légèrement inspiré du vrai Horace Frink pour le croquer, et l'a fait tendre vers un personnage à la Tintin pour mieux le faire évoluer dans le temps, afin que le lecteur s'identifie plus facilement. Pour les tourments de l'âme, les strates de l'inconscient, les transferts et les rêves, le dessinateur est allé chercher du côté du fantastique. Avec succès.

Lionel Richerand : comment dessiner Frink & Freud ?

Frink & Freud Le Patient américain, par Pierre Péju et Lionel Richerand chez Casterman