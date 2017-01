"Les Culottées", "Le Problème avec les femmes" "Idéal standard" et "Les Cent nuits de Héro" : quatre bandes dessinées qui luttent contre le sexisme.

Couv des "Culottées", "Les cent nuits de Héro", "Idéal Standard" et 'Le problème avec les femmes" © P. Bagieu/GallimardBD, Greenberg/Casterman, Picault/Dargaud, Fleming/Dargaud

Les Culottées -Tome 2 de Pénélope Bagieu édité par Gallimard BD

Une vulcanologue célèbre, Katia Krafft, la première femme astronaute noire, Mae Jemison, une miniaturiste du crime, Frances Glessner Lee, une Robin des bois indienne, Phulan Devi... Dans ce deuxième tome des "Culottées", Pénélope Bagieu poursuit son oeuvre d'utilité publique : faire connaître des destins féminins peu ou pas connus. Des vies de femmes qui se sont élevées contre le patriarcat. C'est instructif, mais, aussi, drôle parfois. À mettre entre toutes les mains, masculines comprises !

►►► ALLER + loin : Lire l'interview de Pénélope Bagieu

Le Problème avec les femmes de Jacky Fleming publié chez Dargaud

« Autrefois, les femmes n’existaient pas, et c’est pour cette raison qu’elles sont absentes des livres d’histoire. Il y avait des hommes, et parmi eux, un certain nombre de génies. Puis quelques femmes sont apparues, mais leur tête étaient si petites, qu’elles étaient nulles en tout, sauf en broderie et au croquet .» Dès les premières lignes de cet album en noir et blanc, le ton est donné : c’est par l’absurde que l’Anglaise Jacky Fleming raconte l’histoire de la vision des femmes, et le comportement d’intellectuels qui théorisent la prétendue infériorité féminine.

Le livre le plus drôle qui soit sur le sexisme !

Idéal standard d’Aude Picault publié chez Dargaud

La quête de l’être aimé au féminin. Claire, 32 ans, infirmière en néo-natalité cherche à construire une relation durable, et à fonder une famille. Lorsqu’elle rencontre la perle rare, elle s’interroge sur cette pression exercée sur les femmes : la maternité à tout prix, la vie de couple épanouie, le travail performant… C’est drôle, réaliste, et bien croqué.

Les Cent nuits de Héro d’Isabel Greenberg chez Casterman (à paraître en février)

Dans la même veine que l’Encyclopédie des débuts de la Terre, Isabel Greenberg livre cette fois-ci une très jolie fable dessinée dans laquelle deux femmes se jouent des hommes. Un mari parie avec un ami que jamais son épouse ne le trompera. Contre son château s’il y arrive, l’ami propose de lui prouver le contraire en 100 jours. Ce que l’époux ignore, c’est que si sa femme lui est si fidèle, c’est qu’à la nuit tombée, elle retrouve sa maîtresse… Les deux amantes, pour repousser l’échéance vont endormir le parieur avec des contes dans lesquels, il sera aussi question de femmes. C’est très joliment dessiné, inventif et, l'air de rien, militant.