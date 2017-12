Golo met son dessin ligne claire classique en noir et blanc au service d’une biographie très dense et vivante de Panait Istrati. Premier tome d’une BD qui réhabilite l’écrivain méconnu d’origine roumaine et donne envie d’en savoir plus.

Détail de la couverture d'Istrati ! de Golo © Actes Sud BD

Romain Rolland l’avait surnommé « Le Gorki des Balkans »… D’Istrati, on connait l’amitié volcanique avec Eugène Ionesco,- et, pour les plus érudits, quelquesuns de ses livres : Codine, Kyra Kyralina, La jeunesse d’Adrien Zograffi… Ce que l’on sait moins, c’est qu’avant d’arriver en France dans les années 1920, l’écrivain avait eu 1000 vies.

Né en 1884 à Brailà, sur le Danube en Roumanie, ce fils d’une blanchisseuse et d’un contrebandier grec débute une vie tourbillonnante en déménageant souvent. Assez vite fâché avec l’école il fréquente un bandit charismatique, Codine. Avec lui, il aiguise sa connaissance de la psyché humaine et fréquente le cabaret local. Avant de s’engager comme garçon de café dans le quartier grec local, puis de devenir aide-boulanger. On assiste à son éveil, et à l’éclosion d’un talent unique d’observation…

Détail d'une planche d'Istrati de Golo / Actes sud BD

Istrati, personnage volcanique et attachant

A sa mort en 1935, comme il avait été l’un des premiers à critiquer le régime soviétique dans un livre tiré d’un de ses voyages en URSS, sa nécrologie parue dans l’Humanité ne fut pas très élogieuse.

Le dessinateur Golo avait lu les livres d’Istrati dans sa jeunesse mais il a surtout été attiré par sa personnalité flamboyante. Il a relu toute son œuvre, effectué des recherches, et découvert que ses incroyables écrits étaient le reflet fidèle de ce qu’Istrati avait vécu.

A la lecture d’Istrati !, on s’attache à ce personnage entier en perpétuelle quête d’amitié dont Golo a su rendre le côté remuant. On vibre avec ses incroyables aventures dessinées de manière classique, mais efficaces, en noir et blanc. On rit de son côté volcanique dans une atmosphère un peu baroque qui rappelle les films de Kusturica. Et on meurt d’envie de découvrir ses livres… et de découvrir la suite dans un deuxième tome à venir.

Détail d'une planche d'Istrati de Golo / Actes sud BD

Ça remue avec Istrati !

Ecouter Golo :

Écouter

Je suis un autodidacte du dessin

Ecouter Golo :

Écouter

C’est l’envie de rendre hommage à ce personnage incroyable

Ecouter Golo :

Écouter

La leçon de dessin de Golo

Comment dessiner Istrati !

Istrati ! tome 1, Le Vagabond, de Golo est publié chez Actes Sud BD est dans la sélection officielle du Festival d’Angoulême