Pour la traditionnelle enquête GFK sur les chiffres de la BD, le constat est clair : après plus d’une décennie de hausse continue, les ventes de bandes dessinées franchissent un nouveau cap avec plus de 85 millions d'exemplaires vendus en 2021.

Le secteur de la BD en pleine croissance, tiré par les mangas mais pas seulement © Maxppp / Vanessa MEYER

Un véritable phénomène de société qui confère un statut particulier à la BD sur le marché du livre et des biens culturels. Ce phénomène repose sur un engouement des Français pour ce genre unique au monde avec un intérêt pour les albums venus de tous les continents.

Un chiffre d’affaires 2021 de plus de 889 millions d’€ pour 85,1 millions de titres vendus, soit des hausses respectives de +50% en revenus et +60% en ventes...

L’univers BD devient ainsi le second type de livres le plus acheté en France avec 24% du marché en volume, talonnant de très près les œuvres de Littérature générale (25%) et dépassant les ventes Jeunesse.

Trois faits illustrent parfaitement cette situation :

L'univers BD a doublé en 2 ans… et en 10 ans : Ainsi, les ventes 2021 culminent à 85,1 millions d'exemplaires, quasiment le double des résultats 2019. Autre performance en regard du marché total du Livre cette fois-ci : la BD représente 24% des volumes achetés en 2021 soit 2 fois plus qu'en 2012 !

Tous les segments BD sont en hausse : En plus de la dynamique extraordinaire du Manga à +107% en volume, tous les univers graphiques sont en forte hausse. La BD Jeunesse affiche +34%, la BD de genre +20%, les Comics +18%.

1,5 million d'acheteurs de BD en plus en 2021 : selon les données GFK Panel Consommateurs Culture le nombre total d'acheteurs de BD en France en 2021 s'élève à 7,2 millions, en augmentation de +27%.

Astérix n'est plus la seule locomotive

Jusqu’ici, la dynamique BD était souvent attribuée à la sortie du dernier opus du petit Gaulois. La potion magique a encore fait son effet cette année : Astérix et le Griffon s'est vendu à plus de 1,5 millions d'exemplaires, un niveau équivalent à La fille de Vercingétorix en 2019.

Cependant, même en ôtant l’effet Astérix, le marché reste en forte progression en volume (+59%) comme en revenus (+49%).

En parallèle, le phénomène Manga rebat les cartes du marché

Fin 2021, ces séries d’origine asiatique représentent plus d’une bande dessinée achetée sur deux en France. La cible d’acheteurs se diversifie et les parents commencent à acheter pour leurs enfants. Pour donner l’ampleur du mouvement en 2021, près de 900 000 mangas étaient achetés par semaine en moyenne.

Ces volumes inédits de vente se traduisent directement par une forte présence du manga dans les Top Ventes, au titre ou à la série. Ainsi le dernier volume de Naruto est le manga le plus vendu en 2021 avec 275 000 exemplaires, ce qui lui octroie une place dans le top 10 général du Livre aux côtés d’Astérix.

De son côté, One Piece, première série du marché BD, a atteint plus de 4,3 millions d’exemplaires, en partie portée par la sortie du tome 100 en décembre dernier, et par le 1000e épisode de l’animé.

La BD francophone résiste

Parmi les meilleures ventes de la BD francophone, on note les derniers opus de Blake et Mortimer, de Mortelle Adèle et la réinterprétation de Goldorak par un pool d’auteurs français