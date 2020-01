La série aux deux héros justiciers romantiques créée par Fernand Dineur à la fin des années 1930, puis publiée dans Spirou revit sous les crayons de Blutch et le récit de son frère Robber. Une 46e aventure superbement dessinée dans le milieu des antiquaires qui mêle vols de tableaux, enlèvement, poursuites, et bagarres

Détail de la couverture de "Mais où est kiki ?", une aventure de Tif et Tondu par Blutch et Robber © Dupuis

Alors qu'ils sont en pleine séance de dédicace de leur livre « L’Antiquaire sauvage » qui raconte le démantèlement d'un trafic de tableaux organisé par un marchand d'art, Tif et Tondu apprennent que leur amie Kiki (alias la Comtesse d’Amélie d’Yeu) a disparu. Et que la fille de l’antiquaire a décidé de le venger…

Malgré ces épisodes épiques, cette aventure démarre lentement, le temps de poser les décors et de se familiariser à nouveau avec les héros, avant de s’accélérer pour donner de belles pages de poursuites.

Dans cette aventure, on croise des malfrats habiles, des policiers pas aimables ou dépassés, un Pierre Bellemare en tenancier du Goulag Klub… Normal, on est en plein dans les années 1980, une astuce scénaristique pour se passer, entre autres, des téléphones portables.

Détail d'une planche de "Mais où est Kiki ?", une aventure de Tif et Tondu par Blutch et Robber / Dupuis

Alors que les reprises de personnages pleuvent (Blueberry, Corto Maltese, Blake et Mortimer…) celle-ci est à la fois fidèle (on retrouve l'énergie du duo, l’humour pince sans rire), et très "blutchienne" par le dessin, dans des décors assez sombres. Les personnages sont tenus et le dessin (teinté de clins d'oeil cinématographiques) apporte ce qu’il faut de modernité pour qu’on adhère à nouveau aux tribulations des « justiromanciers ».

Comment j’ai dessiné Tif et Tondu, la leçon de dessin de Blutch

Découvrez quelques pages en avant-première

Mais où est Kiki ?, une aventure de Tif et Tondu par Blutch et Robber chez Dupuis à paraître le 31 janvier.

