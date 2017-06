Grégory Mardon (L’échappée…) livre une jolie traversée de la France en bande dessinée sur fond de deuil amoureux.

"Prends soin de toi" de Grégory Mardon © Futuropolis

L'histoire sent le vécu. Achille se sépare, souffre, et déménage. Il découvre une lettre cachée dans son nouveau parquet, et décide de la porter à son destinataire. Il enfourche son scooter et quitte Paris direction Marseille. Le précédent livre de Gregory Mardon, s’appelait L’échappée. Le titre conviendrait également à sa nouvelle BD aussi.

Sur son scooter, le séparé voit les paysages défiler, et démarre son deuil. Dans son histoire, Grégory Mardon entrelace finement les allers-retours entre les souvenirs de l’être aimé, les moments de tristesse consolateurs et l’émerveillement devant le spectacle de la nature.

Colorée, rythmée, vivante, intime, cette traversée ensoleillée du pays du Nord au Sud est une belle déclaration d’amour colorée aux paysages français vus depuis les Départementales. Mais elle touche aussi par la justesse de son récit des étapes du deuil.

Ecoutez Grégory Mardon :

C’est un voyage de sensation. J’ai fait ce voyage de Paris à Marseille. Je me suis reposé sur mes propres impressions…

Ecoutez Grégory Mardon :

Je me suis arrêté sur le rythme, et j’aime beaucoup mettre du silence dans mes bandes dessinées

La Leçon de dessin de Grégory Mardon

Comment j’ai dessiné Prends soin de toi :

Prends soin de toi de Grégory Mardon est publié chez Futuropolis