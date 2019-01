Et si, cette année, le Grand prix du festival d'Angoulême était remporté par une femme ? Parmi les trois finalistes se trouve la mangaka Rumiko Takahashi, qui a marqué des générations entières avec "Maison Ikkoku" ("Juliette je t’aime" en français) et "Ranma ½". Portrait.

"Ranma ½" - tome 1 (extrait de la couverture) est publié chez Glénat © 2016 Rumiko TAKAHASHI/SHOGAKUKAN

Rumiko Takahashi figure parmi les finalistes du Grand Prix d’Angoulême aux côtés d’Emmanuel Guibert et de l’Américain Chris Ware. Son nom est peu connu du grand public, et pourtant elle est l'une des dessinatrices les plus lues au monde : plus de 200 millions d'exemplaires vendus dans le monde !

Rumiko Takahashi : portrait

Née en 1957 à Niigata au Japon, Rumiko Takahashi a publié son premier manga en 1976. Formée à l’école de Kazuo Koike, dont l’influence sur son travail sera marquante (absence de clichés, personnages féminins supérieurs aux hommes), elle a produit une oeuvre riche : sept séries et, au total, tout confondu, près de 200 tomes ! Une oeuvre riche et surtout, éclectique : la mangaka a touché à différents genres, de la comédie sentimentale (Maison Ikkoku) à la série noire (Mermaid Forest), en passant par la science-fiction (Urusei Yatsura), les arts martiaux (Ranma ½) ou le fantastique (Rinne)...

Après avoir reçu au Japon deux fois le Prix Shōgakukan du Shonen (en 1980 pour Lamu et 2001 pour Inu-Yasha), Rumiko Takahashi a aussi fait son entrée en 2018 dans le prestigieux Eisner Hall of Fame aux côtés d’Osamu Tezuka, Hayao Miyazaki et Katsuhiro Otomo… 2019 serra-t-elle l'année de la reconnaissance en France ?

Avec Akira de Katsuhiro Otomo, Dragon Ball d'Akira Toriyama ou encore Sailor Moon de Naoko Takeuchi, Ranma ½ de Rumiko Takahashi est l'un des premiers mangas populaires en France (des œuvres aidées dans leur succès par leurs adaptations en série TV ou au cinéma). Rumiko Takahashi est aussi connue pour un autre grand succès en France : Juliette je t'aime (Maison Ikkoku).

La mangaka aime à mettre en scène des personnages marginaux originaux, parfois excentriques, mais toujours loin des clichés. Les femmes y sont des personnages forts. Il n'y a pas de manichéisme : les personnages sont animés par des motivations différentes, qui parfois sont contradictoires, et c'est ainsi qu'avance l'histoire.

Dans son ensemble, l'oeuvre de Rumiko Takahashi est populaire, fraîche, et surtout vraiment très drôle. Elle utilise l'absurde et les quiproquos pour créer du suspense et des effets comiques, le tout à un rythme soutenu : on trouve par exemple dans Ranma ½ un canard bigleux lanceur de couteaux, un maître d'arts martiaux qui se transforme de temps à autre en panda, un jeune homme qui alterne, lui, entre le physique d'un beau lycéen et celui d'une ravissante jeune fille selon qu'on l'asperge d'eau chaude ou froide...

Rinne, une série de 40 tomes racontant l’histoire d’une fillette pouvant voir les fantômes, est sa dernière publication.

Une planche de "Ranma 1/2" (spécial) / 2016 Rumiko TAKAHASHI/SHOGAKUKAN

Le Festival de la Bande dessinée d'Agoulême va bientôt entamer sa 46e édition. Et jusqu'ici, une seule femme a remporté un Grand prix : Florence Cestac, en 2000. En 2016, cette sous-représentation des auteures avait été dénoncé lors du festival, qui avait été chahuté par les auteurs. Riad Sattouf (L'Arabe du futur) avait exprimé sa gêne sur Facebook :

Il y a beaucoup de grandes artistes qui mériteraient d'y être. Je préfère donc céder ma place, par exemple à Rumiko Takahashi [tiens donc !], Julie Doucet, Anouk Ricard, Marjane Satrapi, Catherine Meurisse...

C'était en 2016… Trois ans plus tard, on voit apparaître une femme dans le trio final… Enfin !

À noter que la manière dont sont choisis ces trois finalistes a peut-être aidé à faire apparaître un peu de féminité : en effet, jusqu'à l'édition 2012, les auteurs nominés étaient choisis par les anciens lauréats mais aujourd'hui, c’est l’ensemble de la profession qui participe à leur désignation... Cela a permis de couronner certains grands maîtres de la profession injustement oubliés : Bill Watterson (2014), Katsuhiro Otomo (2015)... Ou encore de voir apparaître le nom de Rumiko Takahashi dans la course finale cette année !

Un auteure femme, et en plus, une mangaka !

En France, une BD vendue sur trois est un manga (et ce n'était pas gagné a priori puisque ces albums sont en général en noir et blanc et doivent se lire de droite à gauche, selon le sens de lecture japonais !)

Pourtant, le manga est un genre qui a longtemps été peu représenté au festival (pourtant international) de la BD. Si Rumiko Takahashi était sacrée cette année Grand Prix de la BD, elle serait la troisième mangaka à être sacrée, après Akira Toriyama en 2013 et Katushiro Otomo en 2015.

Il semble que le festival ait enfin pris bonne note de l'importance du manga puisque cette année, deux mangakas bénéficient d'une mise en lumière au FIBD :

Taiyo Matsumoto (Amer Béton, Sunny...) se voit consacrer une rétrospective au Musée d'Angoulême.

(Amer Béton, Sunny...) se voit consacrer une rétrospective au Musée d'Angoulême. Tsutomu Nihei (Blame !, Knights of Sidonia...) est, lui, exposé à l'Espace Franquin

Reste à voir si cet intérêt pour la bande dessinée d'extrême-orientale fera pencher la balance en faveur de Rumiko Takahashi cette année !

Affaire à suivre…

Le vainqueur du 46e Grand Prix du Festival international de la bande dessinée sera proclamé mercredi 23 janvier 2019 à l’Alpha vers 19h, la veille de l’ouverture du Festival. Le gagnant (ou la gagnante !) signera l'affiche de l'année suivante, comme la veut la tradition.

Le Festival International de la Bande Dessinée (ou FIBD) se déroule du 24 au 27 janvier 2019.