Yuval Noah Harari, David Vandermeulen et Daniel Casanave réinventent le best-seller international "Sapiens, une brève histoire de l’humanité" et racontent en bande dessinée la naissance de l’humanité, de l’apparition d'Homo Sapiens à la Révolution agricole.

Détail de la couvertyre de Sapiens, la naissance de l'humanité par Yuval Noah Harari, David Vandermeulen & Daniel Casanave © Albin Michel

Une bande dessinée pour repenser, avec humour, tout ce que nous croyions savoir sur l’histoire de l’humanité.

Animal insignifiant parmi les animaux et humain parmi d’autres humains, Sapiens a acquis il y a 70 000 ans des capacités extraordinaires qui l’ont transformé en maître du monde. Qu’est-ce qui nous différencie des animaux ? Nos ancêtres étaient-ils plus violents que nous ? Et comment faisaient-ils l’amour ?

Pour répondre à ces questions, Yuval Noah Harari part à la rencontre de scientifiques du monde entier, biologistes, sociologues ou anthropologues.

Détail d'une planche de "Sapiens" de Yuval Noah Harari, Daniel Casanave, et David Vandermeulen / Albin Michel

Un voyage qui nous fait découvrir des notions nouvelles mais aussi des ancêtres plus ou moins lointains et des animaux fantastiques, qui furent jadis bien réels, avec :

Yuval Noah Harari est docteur en Histoire et enseignant à l’université hébraïque de Jérusalem, il a remporté le prix Polonsky pour la "Créativité et l’Originalité" en 2009 et en 2012. Il est l’auteur de Sapiens , Homo Deus et de 21 Leçons pour le XXIe siècles : de véritables phénomènes internationaux qui cumulent 25 millions de ventes dans 50 pays.

et de : de véritables phénomènes internationaux qui cumulent dans 50 pays. David Vandermeulen , bruxellois et issu de la scène underground, est auteur de la série Fritz Haber et fondateur de la collection La Petite Bédéthèque des Savoirs au Lombard, qui lui a permis de devenir un spécialiste des sciences dans le champ de la BD.

, bruxellois et issu de la scène underground, est auteur de la série Fritz Haber et au Lombard, qui lui a permis de devenir un spécialiste des sciences dans le champ de la BD. Daniel Casanave explore le monde du 9e Art, l’adaptation de chefs d’œuvre de la littérature et la vie de grands hommes. Il publie régulièrement dans la Revue dessinée et a réalisé quatre albums en collaboration avec l’astrophysicien Hubert Reeves.

