Idée cadeau : ce superbe livre de croquis du dessinateur des "Sept vies de l’épervier", de "Masquerouge" et, plus récemment, de "Blake et Mortimer", est publié chez Daniel Maghen. L’occasion de plonger dans les coulisses de ses créations.

Détail de la couverture de "Carnets secrets" d'André Juillard © Corbis / Daniel Maghen

Comme beaucoup d’auteurs, André Juillard dessine dans des carnets. Le matin, le soir, pour garder l’habitude, conserver le geste, mais surtout pour s’évader : « Dans mes BD, je suis contraint. Pas dans mes carnets ». Ces dessins n’avaient pas vocation à être publiés. Ils sont les espaces de liberté d'André Juillard. Souvent, c’est le papier qui va décider de la technique et des outils (souvent le crayon 7B), parfois même des sujets.

Celui qui a débuté en dessinant en classe de 6e des hoplites croque aujourd’hui beaucoup de nus

Une façon de se relier à la culture classique du dessin. Mais parmi tous les croquis se glissent aussi des paysages marins, des visages féminins et quelques scènes. A chaque carnet, un ton : antique, inspiré par Degas, Kleist ou composé de variations moebiusiennes…

A feuilleter les pages de ces carnets, on comprend le plaisir de l’artiste à regarder. Ces seize années de superbes croquis rassemblées permettent de mesurer l’évolution du trait et de nous faire partager l'intimité graphique de cet apôtre de la ligne claire.

Comment dessiner Carnets secrets ? La leçon de dessin d’André Juillard

Feuilletez quelques pages

Carnets secrets 2004-2020 d’André Juillard chez Daniel Maghen

Planche de Carnets secrets d'André Juillard / Daniel Maghen

