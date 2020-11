Quel beau livre offrir, se faire offrir, emprunter ou échanger ? Un recueil de dessins, l'envers de la création d'une bande dessinée, un recueil de polars, des BD conçues grâce à de la gravure ? Voici quelques-uns de nos coups de cœur à cliquer et collecter ou à aller chercher chez votre libraire qui ouvre à nouveau.

10 Beaux livres dessinés de la sélection de Noël 2020 © Dupuis, Dargaud, Casterman, Delcourt, Martin de Halleux...

Poésie parisienne avec Emmanuel Guibert

Emmanuel Guibert, récemment mis à l’honneur par une exposition à l’Académie des Beaux-Arts à Paris, publie un recueil de 400 de ses croquis agrémentés d’anecdotes ou de commentaires. Servis par un trait toujours juste, ces dessins sont issus de ses pérégrinations dans Paris. Ici, une personne qu’il aide lui raconte sa vie, là, des arbres, des feux tricolores peints à l’aquarelle, une vieille dame dans un bus ou la façade d’un immeuble haussmannien. Le tout est scandé de jolies phrases. Pour illustrer une image prise la nuit, probablement derrière une voiture qui a mis son clignotant, l’auteur d’Alan et du Photographe a écrit : « C’est le signe qu’une ville vous aime, si elle vous adresse continuellement des clins d’œil ». Un livre dans lequel picorer de doux moments.

📖 Le pavé de Paris d’Emmanuel Guibert dans la collection Aire Libre chez Dupuis (déjà paru en partie en 2004 chez Ouest France)

Par la même maison d’édition et dans la même collection, on choisira Pendant ce temps à Fécamp, la vision superbe et poétique de trois grands noms de la BD, Bastien Vivès, Catel et Blutch, confinés en Normandie au printemps 2020.

L’envers du décor d’une BD : Ibicus

Pascal Rabaté a adapté entre 1998 et 2001 Ibicus (Vents d’Ouest), le roman satirique d'Alexis Tolstoï sur les aventures du Comte de Nevzorofg. Le dessinateur raconte dans ce livre enrichi de magnifiques planches en noir et blanc, comment il a procédé pour créer cette BD à partir d’un livre devenu passion. Une exceptionnelle et magnifique leçon de dessin au long cours !

📖 Tolstoï Rabaté, une rencontre (Barbier)

Excellents polars BD

Planches de l'intégrale Parker de Richard Stark et Darwyn Cooke / Dargaud

S’il n’en fallait qu’une, ce serait cette intégrale de Parker, la superbe adaptation en BD des romans policiers d’un des maîtres américains du genre : Donald E. Westlake (1933- 2008) alias Richard Stark.

Ce bijou signé du dessinateur canadien de comics Darwyn Cooke (1962-2016) met en scène Parker, un bandit cynique, froid et méthodique, mais crédible, dans des histoires de casses. Dans Le Chasseur (traduit en français au départ par "Comme une fleur !"), il est question de femme, de vengeance et de mafia. Cette intégrale propose aussi L’Organisation (traduit par Tonino Benacquista) où le voleur change de visage, Le Casse (l’organisation d’une attaque à plusieurs) et Fun Island (un casse raté qui se termine dans le décor d'un parc d’attraction où Parker se réfugie).

Darwyn Cooke n’a conservé des dialogues de Parker, déjà ciselés au couteau, que la substantifique moelle. Si les livres de Richard Stark ont connu quelques adaptations au cinéma (dans Made in USA par Godard, Mise à Sac par Alain Cavalier ou Payback par Brian Helgeland…) aucune ne rend aussi bien que ces BD l’atmosphère poisseuse des polars américains des années 1960. Les superbes dessins bleutés (sauf dans Le Casse où ils sont orangés) à l'inspiration cinématographique, d’apparence très classiques, se révèlent d’une insoupçonnable efficacité.

📖 Parker de Don Westlake et Darwyn Cooke chez Dargaud

Superbe livre sans parole moderne de 1919 !

En 1919, l’artiste Frans Maserel publie ce magnifique livre sans parole. Dans des noirs et blanc profonds, il raconte la vie d’un homme, de son arrivée en train dans une ville à sa mort. Entre temps, il aura vécu, aimé, travaillé, bu… Les images magnifiques sont tellement puissantes qu’on oublie qu’elles sont sans texte. Le ton est souvent humoristique comme témoigne cette image où le héros urine sur la ville. Mais cette sorte d’autobiographie est aussi une hymne à la liberté. Ce chef d’œuvre est aussi un exploit : d’abord dessinées à l’encre de chine, les 167 images ont ensuite été gravées sur du bois de poirier. Le dessinateur Jacques Tardi, dont la parenté avec le travail de Maserel est évidente, a succombé aux charmes de ce livre très rigoureux, lui trouvant un très fort pouvoir évocateur. On ne peut que souscrire.

📖 Mon livre d’heures de Frans Maserel chez Martin de Halleux, préfacé par Tardi avec un dessin original

Lynd Ward : même esprit, même époque

Lynd Ward est américain. Il publie God’s man en 1929, la semaine du krach boursier. Là, aussi, on est à l’avant-garde du roman graphique. Ses gravures sur bois nous emmènent dans des histoires intemporelles d’artistes prêts à vendre leur âme au diable, d'ouvrier rebelle. Les grands noms de la BD américaine se réclament tous de son travail. On n’ose imaginer la quantité de labeur qu’il a fallu à l’artiste pour nous sculpter ces histoires sans parole à la tonalité souvent sombre et crue. Epoustouflant.

Coffret L’éclaireur de Lynd Ward paru chez Monsieur Toussaint Louverture comprend six romans sans paroles : God’s Man, Mademan’s Drum, Wild Pilgrimage, Prelude To A Million Years, Song Without Words et Vertigo.

God's Man, de Lynd Ward / Monsieur Toussaint Louverture

Un recueil de dessins qui raconte notre société aujourd’hui

Des scènes dans le métro, ou dans la rue, un chat lecteur ou une douce sieste littéraire sous un arbre… Il y a beaucoup de poésie dans les dessins de Charles Berberian publiés à l’origine dans la presse (Grazia, L'Obs, Télérama). Le dessinateur croque nos travers (le téléphone portable), nos incohérences et nos regrets. Il nous rend nostalgiques de ce monde si collectif d’avant le confinement. A la peinture ou au stylo, une très belle balade.

ECOUTER | Charles Berberian invité de Côté club

📖 Une époque fantastique de Charles Berberian (Editions du chêne)

On révise ses classiques

Exceptionnel coffret chez Sarbacane avec la ressortie de Mes hommes de lettres et Le pont des arts de Catherine Meurisse, la dessinatrice honorée cette année par une superbe exposition rétrospective à la BPI (Bibliothèque publique d’information) à Paris. Mes hommes de lettres est une balade humoristique dans la littérature, un Lagarde et Michard pétillant. Tandis que le Pont des arts fait le même voyage dans le temps avec la peinture. Ces deux ouvrages aussi érudits que drôles nous rappellent la dessinatrice d’avant La Légèreté. Ils sont parus chez Sarbacane.

ECOUTER | Catherine Meurisse invitée du Grand Atelier de Vincent Josse

Femmes, femmes, femmes chez Pratt

Les femmes chez Corto Maltese, vaste sujet. Et peut-être le plus beau et le plus novateur. De Pandora Groovesnore à Sybille Muller, sans oublier Cassandre, Marina Seminova, ou Bouche dorée, les héroïnes prattiennes sont toutes là. En dessin, mais aussi par le texte écrit par Michel Pierre. Un joli voyage par les femmes dans l’œuvre du grand maître.

📖 Aventureuses d’Hugo Pratt et Michel Pierre chez Casterman

Un Ovni signé Chris Ware

Après Building stories, chef d’œuvre couronné à Angoulême en 2015 par un prix spécial, Chris Ware revient avec un nouveau bijou. La suite de son Jimmy Korrigan raconte la vie d’un petit garçon étrange fan de super héros. Cette bible de 350 pages livre un récit émouvant à plusieurs voix qui fait intervenir le dessinateur en professeur de dessin.

LIRE | Bande dessinée : incroyable Rusty Brown de Chris Ware

📖 Rusty Brown de Chris Ware (Delcourt)

L’invitation au jardin

Fred Bernard ne pensait pas publier ce qu’il appelle ses carnets : une observation au jour le jour de tous "les petits bonheurs, accidents ou drames du jardin". Il accompagne son dessin d’explications, de petites digressions historiques, ou scientifiques, souvent poétiques, toujours teintées d’une pointe d’humour.

📖 Carnet d’un voyageur immobile de Fred Bernard chez Albin Michel

D’autres superbes Reparutions

Jesuit Joe, La Macumba du gringo, et A l’Ouest de l’Eden, un récit long et deux histoires courtes signés Hugo Pratt. La première est celle de Jesuit Joe qui avance dans son uniforme de la police montée au gré de son désir de vengeance dans le Nord Canadien enneigé… Un récit presque devenu un classique du genre. A redécouvrir. Jesuit Joe d’Hugo Pratt chez Casterman

De Hugo Pratt toujours, on peut lire la réédition de J’avais un rendez-vous paru aux éditions du Tripode : le récit superbement illustré du voyage du dessinateur italien dans le Pacifique en 1992. C’est non seulement beau, mais aussi très émouvant quand on sait l'importance que cette région du monde a eue dans son œuvre. J’avais un rendez-vous d’Hugo Pratt paru aux éditions du Tripode

Les Idées noires de Franquin, est republié dans une nouvelle version qui rassemble les deux tomes de ce chef d’œuvre visionnaire d’humour noir en noir et blanc. Le livre est agrémenté d’une interview du maitre et d’un cahier graphique avec ses recherches, et ses crayonnés. Les Idées noires de Franquin est paru chez Fluide Glacial

Chacun a dans sa tête une histoire de Gotlib. Pour Zep, c’est le God’s club de Rhâââ Lovely : des dieux se retrouvent pour une poilade d’anthologie. Zep explique qu’il a failli devenir rock star, mais la voix de Gotlib l’a mené sur les chemins de la BD. Fabcaro se reproche d’avoir fait pendant longtemps du sous Gotlib et nous propose de relire La Coulpe. Jean Teulé a choisi un autre extrait de Rhââ Lovely, sur la poésie toute en onomatopées du matin. Dix histoires mythiques et désopilantes du père de la Rubrique-à-brac à redécouvrir absolument. Gotlib, les Grand crus classés de Fluide Glacial chez Fluide glacial

Toujours chez Fluide Glacial, on se précipite sur cette intégrale Georges et Louis de Goosens. Un recueil d’histoires toutes aussi absurdes d'un duo de romanciers sur la piste du chef d’œuvre. Georges et Louis Intégrale vol 1, de Goosens, chez Fluide glacial

Des premières apparitions du Joker dans les aventures de Batman et Robin des années 1940 par Bill Finger et Bob Kane à ses dernières aventures, plus d’une vingtaine d’histoires sont rassemblées. On mesure ainsi l’évolution et le potentiel d’interprétation de ce personnage incroyable porté au cinéma en 2019 par Todd Phillips avec Joaquin Phoenix. Joker 80 ans : The Joker Super Spectacular chez Urban comics

Et aussi

Van Gogh, fragments d’une vie en peinture par Daniel Zezelj chez Glénat : dans un noir et blanc puissant, une plongée au pinceau exceptionnelle dans l'esprit torturé d’un peintre maudit.

Pas de Noël sans l’humour absurde du duo suisse Plonk et replonk. Cette année, La mer et L’écologie sont au menu.

Coté jeunesse : deux coffrets superbes sont parus. Celui de Petit Vampire (Rue de Sèvres) de Joann Sfar qui vient d'être porté à l'écran dans une version délicieuse, et l'intégrale de SuperS de Frédéric Maupomé et Dawid (Editions de la Gouttière)

