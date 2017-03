Divines césarisées, Leonora Miano, Fishbach, Nicolas Bedos et Laurent Gaudé : découvrez les meilleurs moments de la semaine de "Boomerang" d'Augustin Trapenard.

Houda Benyamina, Oulaya Amamra et Déborah Lukumuena

En mai dernier Divines remportait la Caméra d'Or. Après une nomination au Golden Globes et un triomphe aux César, sa réalisatrice, Houda Benyamina et ses deux actrices principales, Oulaya Amamra et Déborah Lukumuena font plus que jamais partie des voix et des visages qui comptent dans le cinéma français.

Ce qui est important, c'est de se dire que c'est possible

Leonora Miano

Goncourt des lycéens pour Contours du jour qui vient en 2006, Prix Fémina pour Saison de l’ombre en 2013, le deuxième volume de son Crépuscule du tourment sort demain. C’est l’histoire d’un homme qui rentre au pays, lutte contre ses démons et se confronte à son terrible héritage, celui d'une violence ancestrale.

Je fais partie des personnes qui refusent de se définir par l'action négative de l'autre sur soi.

Fishbach

Autodidacte, chanteuse et musicienne en un peu plus d’un an, après un prix au Printemps de Bourges, une prestation enflammée aux TransMusicales de Rennes et pléthore de récompenses, elle a mis le public à sa merci – À ta merci, c’est d’ailleurs le nom de son premier album sorti fin janvier. Elle est actuellement en tournée dans toute la France.

Je suis beaucoup plus cool que Fishbach

Nicolas Bedos

Il rêvait de cinéma depuis toujours - il l'a fait ! Son premier long-métrage, "M & Mme Adelman" sort bientôt sur les écrans.

J'étais dans l'hystérie de me faire un prénom

Laurent Gaudé

Prix Goncourt pour "Le Soleil des Scorta", il est aussi dramaturge. Il sort son premier recueil de poèmes. Son œuvre interroge inlassablement le sort réservé aux exclus, comme en témoigne son premier recueil de poèmes paru avant hier et qui s’appelle De sang et de lumière.

Le vrai malheur nous laisse muet la plupart du temps

