On va déguster vous présente l'une des recettes extraites de "Récits et recettes du ressac" de Patrick Cadour aux Éditions de l’Épure : les berniques en sauce au cumin.

Berniques dans leur état naturel © Maxppp / PHOTOPQR/LE TELEGRAMME

Ingrédients :

300 g de petites berniques

du beurre

une échalote moyenne

une gousse d’ail

50 g de concentré de tomate

whisky

cumin en poudre

harissa

poivre noir

Choisissez de petites berniques, moins coriaces. Grattez les pieds et placez-les à feu vif dans une casserole couverte, en remuant pour décoller les coquilles. À peine cuites, les petites berniques restent assez tendres pour être mangées sans apprêt. Vous devez toutefois arracher la tête et le fil digestif qui y est attaché, mais on conserve les viscères.

Faites revenir l’échalote et l’ail finement ciselés dans du beurre.Ajoutez le concentré de tomate et laissez cuire quelques instants en remuant. Mouillez d’un trait de whisky et de harissa, la sauce doit rester nappante.

Épicez d’une cuillère à café bombée de cumin et poivrez.

Ajoutez les berniques, cuisez à nouveau et servez froid.