Jackie Berroyer, IAM, Geneviève Brisac, Plantu, James Gray : découvrez les meilleurs moments de la semaine de "Boomerang" d'Augustin Trapenard.

"Dans les milieux populaires, on est conditionnés à penser que la culture n'est pas pour nous" © Getty / Jeff Eliassen * * Mariafels

Jackie Berroyer : "Dans les milieux populaires, on est conditionnés à penser que [la culture] ce n'est pas pour nous."

Depuis le début des années 70, entre deux apparitions sur grand et petit écran, deux livres et deux préfaces, il a animé de sa plume sans filtre la rubrique musicale d’Hara-Kiri, de Charlie Hebdo, Sinémensuel ou Fluide Glacial. Parlons peu, parlons de moi, son nouveau livre sort mercredi et il réunit quelques une de ses chroniques les plus délicieuses, assorties de digressions toujours plus décalées.

IAM : "Dans les débats présidentiels, les quartiers sont complètement absents."

Depuis leurs débuts Akhenaton et Shurik'n dressent, avec conviction, le même constat amer: celui d’une France minée par l’injustice sociale. Il sortent Rêvolution, leur huitième album.

Geneviève Brisac : "Plus c'est violent, plus il n'y a que des hommes."

Pour la journée internationale des droits des femmes, Augustin Trapenard avait concocté un dialogue inédit et fantôme entre Simone de Beauvoir et Geneviève Brisac.

Plantu : "Hollande, je dessine un concombre, je rajoute des lunettes et ça marche."

Depuis plus de quarante ans, il croque l'actualité au gré de dessins humoristiques et promène son crayon sur les grandes et moins grandes heures de la vie politique. Son nouveau recueil, Le best of Hollande, vient de paraître. Il y résume, en 140 dessins, de sa plume tendre, cruelle et drolatique, le bilan du quinquennat de François Hollande.

James Gray : "Un bon film c'est un film qui parle d'une complexité morale et émotionnelle en même temps."

Habitué de la Croisette, deux fois récompensé par le César du Meilleur film étranger pour La nuit nous appartient et Two Lovers, son nouveau film, The Lost City of Z sort mercredi. Un film d’aventure sur un explorateur britannique déterminé à prouver l’existence d’une cité perdue en pleine jungle brésilienne.

Ce best of a été réalisé par Alexandra Guiral