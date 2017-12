Qu’est-ce que les internautes de France Inter ont préféré lire, regarder, en 2017 ? Un freestyle inédit du rappeur Damso, Pénélope Fillon ou l'affaire Weinstein vue par Depardieu, la musique de France Inter, Ikea, Facebook… L’année s’achève, florilège des moments qui ont retenu l’attention des internautes.

Feu d'artifice au Japon © Getty / Katsumi Murouchi

Humour avec François Morel qui scande un "Gloire à Pénélope"

En pleine affaire François Fillon, l’humoriste de France Inter a "rendu hommage" à celle qui, à force d’abnégation, a réussi, entre autres, à travailler pour La Revue des Deux Mondes "sans que personne n'en sache rien, pas même les employés, pas même les journalistes, pas même le rédacteur en chef !"

Un phénomène de société : celles qui ne veulent pas d’enfants

Retour sur un sujet tabou : ces femmes qui assument que la maternité : "c’est un cauchemar, une tannée , un poids permanent sur leur âme, une perpétuelle difficulté… dans Il était une fois dans le web de Giulia Fois

LIRE AUSSI | Faut-il arrêter d'avoir des enfants ?

Un grand moment de chanson : « Patrick mon chéri » avec un duo de légende entre Sheila et Patrick Cohen

Pour sa dernière matinale au micro de France Inter, le producteur a eu le droit à un duo concocté à partir des répliques issues de la chanson originelle "Patrick mon chéri", de Sheila, et à partir de phrases, parfois farfelues, que Rebecca Manzoni s'est permise d'écrire en guise de relances pour Patrick Cohen pour Tubes & Co et Pop & co.

Quand Gérard Depardieu menaçait Harvey Weinstein

Quand un géant du cinéma français, Gérard Depardieu raconte avoir croisé, lui aussi, Harvey Weinstein : "Je connais Weinstein, je lui ai tiré les cheveux un jour". Invité exceptionnel de l’émission La Bande originale, Gérard Depardieu a raconté une anecdote. Un jour, il a croisé Harvey Weinstein, le producteur de cinéma hollywoodien accusé, depuis, de harcèlement sexuel. Mécontent de son contrat alors à l'époque , l'ogre du cinéma français avait menacé le producteur.

Quand l'humoriste Alison Wheeler transforme sa rupture en chanson

"Quand l’amour s’en va, il te reste une amie, mais la haine aussi !" Alison s'est fait larguer et elle n'a pas le moral. Heureusement, sa super amie Stéfi Celma prend soin d'elle. Elles vont chanter pour les amoureux qui souffrent ou vont souffrir : "Ode à un ex"

Le choix musical des programmateurs de France Inter avec la playlist

Porte-voix des talents émergents comme de talents confirmés, et signée Jean-Baptiste Audibert, Djubaka, Thierry Dupin et Murielle Perez, la playlist de France Inter est le résultat hebdomadaire de leur réunion de sélection. Un choix de 80 titres qui accompagne les émissions.

ECOUTER | La play list de France inter

Un moment de rap avec La carte Blanche à Damso

Damso en concert en Suisse en 2017 © Maxppp / GIAN EHRENZELLER/EPA/Newscom

Considéré comme l'une des révélations musicales de 2017, le belge Damso est devenu, en seulement deux ans, l’un des rappeurs les plus influents. En novembre, il a profité de son passage dans Boomerang, l'émission d'Augustin Trapenard pour offrir aux auditeurs un texte inédit.

Y'a 24 heures dans un jour

Yeah

Y'a 24 heures dans un jour

Et le jour se lève avant 6 heures du matin

Se couche après 6 heures du soir

Quand j'me lève pour bosser jusqu'au petit matin

J'dors plus, j'ai plus b'soin de rêve

J'dors plus, j'ai plus b'soin de rêve

L'oreiller me voit autant de fois

Qu'les yeux de mon gosse

C'est à dire peu souvent

Car trop souvent je suis absent de moi même

Nurofen dans les veines

Sur la scène j't'ai vue tapie dans robe rouge

On a ken, on s'est déshabillé pour les même raison

Quelques frissons en répétition

Jusqu’à scission du réel…

Freestyle inédit - La carte blanche de Damso :

La science confirme ce que l’on savait sur le montage d'un meuble Ikéa

La psychologie comportementale s'est intéressée à la marque suédoise, broyeuse de relations conjugales. Un phénomène qui n’a pas échappé à Mathieu Vidard qui en a fait son Edito carré.

Quand Marine le Pen se trahit sur son vrai/faux compte twitter

Marine Le Pen a toujours nié détenir un compte Twitter anonyme lui permettant de s’exprimer librement sur le réseau. Notre cellule investigation détient la preuve du contraire

LIRE | L'article sur le compte Twitter de Marine Le Pen signé par la cellule investigation

Quand un ancien cadre de Facebook se repentit

Alors qu’en France, le gouvernement prévoit d’imposer aux mineurs de moins de 16 ans une autorisation parentale pour s’inscrire sur les réseaux sociaux, aux États-Unis, d’anciens cadres de Facebook commencent à publiquement s’interroger sur le coté néfaste du plus populaire des réseaux.

ECOUTER | Un ancien cadre de Facebook "je me sens immensément coupable d’avoir créé cet outil qui déchire le tissu social"

Dans le rétro