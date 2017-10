Yves Simon, Christian Lacroix, Catherine Ringer, JMG Le Clézio, Emmanuelle Devos : retrouvez les meilleurs moments de la semaine de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine…

Un best-of qui débute par une "interview sifflements" étonnante... et, dans le même esprit, Catherine Ringer entraînant Augustin Trapenard dans un exercice de chant et propose d'apprendre l'orthographe en musique ! A redécouvrir aussi : quelques réflexions sur la création aujourd'hui (pourquoi écrire ? Comment est-on acteur ou designer ?), le théâtre et le monde (et même, le théâtre du monde...), et une prise de position vibrante de Jean-Marie Gustave Le Clézio pour les migrants.

De jolis moments de radio, rassemblés dans un montage de Margaux Criou, à (ré)écouter ici :

Yves Simon

Il est l'un des auteurs de chanson les plus inspirants de sa génération. On lui doit Diabolo Menthe ou encore Les gauloises bleues. Dans un ouvrage intitulé Génération(s) Eperdue(s), il revient sur près de 50 ans d'écriture en 140 textes de chansons.

On n'écrit pas une chanson pour un million de personne, ou dix ou vingt. On l'écrit pour soi

Christian Lacroix

Christian Lacroix a déjà reçu deux Molière du créateur de costumes pour Phèdre en 1996 et Cyrano de Bergerac 2007. Dans le Tartuffe, mis en scène par Michel Fau, actuellement au Théâtre de la Porte Saint Martin, il donne vie à la flamboyance et à l’impertinence des personnages de Molière.

À Augustin Trapenard qui lui demandait s'il est un couturier :

Je suis un usurpateur complet ! Je suis un Tartuffe !

Catherine Ringer

Après avoir fait vibrer les planches de plusieurs festivals d’été, elle fait sa rentrée ! Son nouvel album, Chroniques et Fantaisies, sortira le 3 novembre.

Pour sa carte blanche, Catherine Ringer avait choisi de reprendre "Si tu t'imagines" de Juliette Greco :

Et là le truc qui fait peur : ♪ "Mais toi ma petite, tu marches tout droit vers ce que tu ne vois pas : très sournois s'approchent la ride véloce, la pesante graisse, le menton triplé, le muscle avachi... allons cueille, cueille, les roses de la vie et de l'amour" ♫.

Jean-Marie Gustave Le Clézio

Dans son nouveau livre, Alma, il brouille nos repères et nous fait naviguer dans l’histoire tantôt mythique, réelle, rêvée et intime de l’ile Maurice. Alma, ou le récit d’un retour pays des ancêtres, d’une quête d’un lieu et d'un oiseau disparus, d’une tentative pour assembler ce qu’il appelle « les lambeaux de l’histoire ».

Ils frappent à notre porte, ils demandent à être reçus. Comment pouvons-nous les renvoyer à la mort ?

Emmanuelle Devos

Elle incarne une femme qui brigue le poste de dirigeante d’une entreprise du CAC40 dans Numéro Une, le film de Tonie Marshall en ce moment sur les écrans... et bientôt elle sera sur les planches du Théâtre du Rond-Point pour la pièce de Yasmina Reza, Bella Figura

Les acteurs sont les plus grands pourvoyeurs de vérité

