Ben Harper, Marc Augé, Jérôme Commandeur, Tatiana de Rosnay, Ladj Ly : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

Ben Harper au micro d'Augustin Trapenard : "Il faut savoir participer à la folie ambiante !" © Getty / Corey Hochachka

Maud Ventura a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine. Où on entends des questionnements qui se croisent et se rejoignent ? Peut-on parler de notre époque sans être politique ? Et comme une envie de lutter contre l'isolement... et peut-être, de prendre le temps, respirer et laisser la parole.

Écouter

Jérôme Commandeur

En plus d'officier sur une chaîne concurrente tous les matins, il est actuellement sur les planches du Théâtre de la Gaîté Montparnasse pour Tout en douceur, son nouveau seul en scène, avant une tournée dans toute la France.

Il était au micro de Boomerang ce lundi :

Tout est "ère du temps". On s'en rend compte pendant les présidentielles : en 2007 il y avait un climat, en 2012, en 2017... Il y a toujours une couleur et ça m'intéresse de l'écrire. Ça en devient un peu politique - au final, tout est politique.

Marc Augé

Il est anthropologue, ancien directeur de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, et l’un des plus fins observateurs de notre monde contemporain. Demain, parait son nouveau livre, Bonheurs du jour, un essai sur ces moments fugaces qui marquent notre mémoire.

Il était au micro de Boomerang cette semaine :

Avoir un lecteur, c'est accepter que ce lecteur s'empare du texte que vous avez écrit et l'interprète à sa manière. C'est un petit peu comme un auteur de musique qui est dépossédé par ses interprètes, d'une certaine façon...

Mercredi : Ben Harper

Il est l'un des chanteurs les plus iconiques des années quatre-vingt-dix ! Son nouvel album No Mercy in This Land sort le 30 mars. Un album de blues, en duo avec Charlie Musselwhite, où il convoque, éveille, et célèbre tout un pan de l'histoire musicale américaine.

Ben Harper était dans Boomerang :

Être en phase avec son époque, ça en revient à savoir si on reste pertinent. Il faut savoir participer à la folie ambiante !

Jeudi : Tatiana de Rosnay

Tatiana de Rosnay était Tatiana de Rosnay au micro d'Augustin Trapenard ce jeudi :

Quand je suis sous ce tilleul, je reprends un rythme d'une lenteur merveilleuse et je me sens à l'abri dans tous les sens du terme. Cet arbre est ma sentinelle. Je pense que les arbres nous apportent une lenteur très riche dont nous avons besoin aujourd'hui.

Vendredi : Ladj Ly

Aujourd'hui, jour des César, il est nommé dans deux catégories – meilleur documentaire pour À voix haute, co réalisé avec Stéphane de Freitas et meilleur court métrage pour Les Misérables. Il fait de sa caméra une arme de combat et un moteur d'espoir.

Ladj Ly était dans Boomerang :

"Dans le cinéma français il y a un vrai problème de représentation. Quand j'entends dire que c'est pas évident de monter un film avec un noir en tête d'affiche : les financiers , les publics n'est pas prêt. Par exemple, je prends les problèmes dans nos banlieues : c'est souvent les gens de l'extérieur qui viennent raconter nos histoires... sauf qu'à un moment donné, ce serait bien qu'on nous laisse la parole et qu'on raconte nous-mêmes nos histoires !"