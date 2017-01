Thomas Fersen, Geoffroy de Lagasnerie, Fanny Ardant, Tanguy Viel, Patrick Bruel : découvrez les meilleurs moments de la semaine de "Boomerang" d'Augustin Trapenard.

Ambiance bucolique, accents folkloriques, mélancoliques et champêtres, saillies humoristiques - Thomas Fersen manie le verbe et les cordes avec élégance et folie. Son 10ème album,"Un coup de queue de vache"est un coup de maitre.

La poésie, c'est l'homme qui la porte dans le monde. Sans poésie, la vie est absurde.

Dans son nouvel essai, Penser dans un monde mauvais (PUF), Geoffroy de Lagasnerie s’interroge sur le sens et la pertinence du travail de chercheur et d’intellectuel aujourd’hui, mais aussi sur la possibilité d’élaborer une pensée qui ne soit pas complice des structures de pouvoir qu’elle dénonce.

Je crois qu'il y a une temporalité de la pensée (...) Il y a beaucoup de temps pour qu'une oeuvre produise des effets

Actrice ou réalisatrice, Fanny Ardant porte sur grand écran les silences, les paradoxes et les troubles de l’âme humaine. Son troisième long métrage, Le divan de Staline, avec l’indépassable Gérard Depardieu, la mystérieuse Emmanuelle Seigner et le magnétique Paul Hamy sort aujourd’hui. Jeux de dupe, mensonges, désir, peur et trahison autour d’un divan totémique.

Les grands auteurs sont comme des lumières dans la nuit. Si vous les suivez, vous vous sauvez.

Dans son septième roman, "Article 353 du code pénal" , Tanguy Viel raconte, dans un récit à la première personne, le destin d’un homme brisé qui commet l’irréparable. Abus, lâchetés et désillusions pour une fiction d'aujourd'hui, qui parle autant de politique que de transmission.

J'écris parce que j'ai peur d'être dans le monde en vrai

Patrick Bruel avait brillé dans Un secret de Claude Miller, l’adaptation du roman de Philippe Grimbert. Il convoque une nouvelle fois l’histoire tragique des juifs pendant la seconde guerre mondiale avec Un sac de billes. Ce livre culte de Joseph Joffo, qui raconte la fuite, l'aventure et la lutte pour de deux enfants juifs dans la France du Maréchal Pétain.

La sagesse n'a jamais autant décliné qu'au temps où elle était le plaisir sans risques de quelques humanistes de bibliothèque (Albert Camus)

