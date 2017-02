Une recette d'Enrica Rocca extraite de son livre "Venise gourmande et créative"

Bigoli in salsa tirée de "Venise gourmande et créative" d'Enrica Rocca © Jean-Pierre Gabriel - Ed. des Falaises

Temps de préparation 45 min - quantités pour 4 personnes

2 gros oignons

400 g de bigoli

8 anchois de bonne qualité ou 4 à 6 sardines au sel (selon la taille)

2 cuillères à soupe de persil

6 cuillères à soupe d’huile d’olive extra-vierge

250 ml de vin blanc

sel et poivre

Ce plat, incroyablement simple et vraiment délicieux, vous réconciliera avec le goût des anchois si vous êtes de ceux qui le trouvent trop fort. La douceur des oignons atténue le salé du poisson et crée une saveur délicate. Même ceux qui n’aiment pas les anchois la trouveront irrésistible. Il existe plusieurs sortes d’anchois, mais pour cette recette, vous devez utiliser des anchois au sel.

Comme il n’est pas facile de trouver des anchois espagnols ou portugais, sans doute les meilleurs, vous pourrez utiliser n’importe quel autre type d’anchois de bonne qualité, à condition qu’ils soient conservés avec du sel, dans un bocal.

Les bigoli sont des pâtes au blé intégral, typiquement vénitiennes, de forme longue et épaisse. Faites à la main, on les fabriquait autrefois à la maison. On les trouve aujourd’hui en magasin, et très peu de restaurants et de familles les confectionnent encore sur place ou chez soi. Il existe désormais une machine qui les fabrique. Comme alternative aux bigoli, on peut utiliser des spaghettis.

TRANCHEZ finement les oignons à la main, avec un robot ou une mandoline.

RÉCHAUFFEZ l’huile dans une poêle, ajoutez les oignons et couvrez. Faites revenir à feu doux pendant environ 25 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient translucides, mais pas foncés. S’il reste de l’eau, il faudra poursuivre la cuisson pendant quelques minutes.

JUSTE AVANT que les oignons se colorent, versez un peu de vin blanc et continuez la cuisson à feu très doux pendant 60 à 90 minutes. Ils devraient être très tendres et il doit rester dans la poêle un peu de jus de cuisson. Dans le cas où le liquide se serait totalement évaporé sans que les oignons soient suffisamment tendres, ajoutez 1 ou 2 verres d’eau et prolongez la cuisson à feu très doux. Les oignons doivent être presque caramélisés, et il doit rester un peu de jus.

PENDANT que les oignons cuisent, lavez les anchois pour enlever tout le sel, retirez les arêtes et écrasez-les avec une fourchette.

QUAND les oignons sont prêts, ajoutez dans la poêle les anchois écrasés et le persil haché. Poursuivez la cuisson jusqu’au moment où les anchois seront pratiquement fondus.

FAITES CUIRE les bigoli al dente suivant les instructions du paquet.

ÉGOUTTEZ les pâtes et mettez-les dans la poêle avec les oignons, les anchois et le persil.

TRANSVASEZ les bigoli sur un plat de service et parsemez avec du persil frais haché.

Pour aller + loin

