Le blockbuster des studios Marvel est diffusé à la fois au cinéma et en streaming. L'actrice Scarlett Johansson évoque une rupture de contrat, puisqu'elle touche un pourcentage sur les recettes en salles, mais pas sur la diffusion en ligne.

Le film Black Widow est disponible sur la plateforme Disney+ aux Etats-Unis mais il faut payer 30 dollars. © Radio France / Victor Vasseur

Scarlett Johansson est-elle spoliée par Disney ? L'actrice américaine conteste la diffusion simultanée sur la plateforme Disney du film "Black Widow" dont elle est l'actrice principale. Elle touche un pourcentage des recettes pour la sortie en salles, et non sur la plateforme de streaming. Elle estime perdre ainsi 50 millions de dollars : l'une des stars les mieux payées d'Hollywood a donc déposé plainte, ce jeudi 29 juillet, devant un tribunal de Los Angeles. Il s'agit d'après elle d'une rupture de contrat.

La sortie du film Marvel a été plusieurs fois repoussée. Elle était d'abord prévue l'an dernier, mais à cause du Covid, le blockbuster a fait son apparition dans les cinémas en juillet et en même temps sur Disney . Black Widow n'a pas eu le succès escompté au cinéma, loin des chiffres affolants des productions Marvel habituelles. En trois semaines, le film a engrangé 126 millions d'euros de recette dans les cinémas américains. Et des experts du box-office expliquent notamment ces chiffres décevants par la diffusion du film en simultanée en streaming.

Un film à succès sur la plateforme

Sur Disney , le film est vendu 25 euros, en plus de l'abonnement à la plateforme et il a récolté plus de 50 millions d'euros lors du premier week-end de diffusion. Un sacré pactole, bienvenu alors que de nombreuses salles de cinéma sont encore fermées dans le monde. Selon l'avocat de Scarlett Johansson, John Berlinski, dans un communiqué à l’Agence France-Presse :

"Ce n’est un secret pour personne que Disney sort des films comme "Black Widow" directement sur Disney pour attirer plus d’abonnés et ainsi faire grimper le cours de l’action de l’entreprise, et invoque le Covid-19 comme prétexte."

Il poursuit : "Ce n’est sûrement pas la dernière fois que des talents d’Hollywood tiennent tête à Disney et indiquent clairement que quoi que la compagnie puisse prétendre, elle a l’obligation légale d’honorer ses contrats."

Des contrats renégociés

Ce bras de fer est révélateur des nouvelles tensions qui peut exister entre les acteurs et les grands studios. Le mastodonte Warner Bros a changé ses contrats pour éviter d'en arriver là. L'an dernier, les critiques avaient fusé lorsque le studio avait décidé de diffuser ses films à la fois en streaming et au cinéma. Une fois les contrats renégociés, plus de 200 millions d'euros ont été déboursés et distribués aux réalisateurs et aux acteurs.

Le cinéma n'étant plus la source de revenue exclusive pour les studios Disney et ses satellites (ils ont racheté Marvel, Lucasfilm, 20th Century Fox, Pixar…), le streaming prend une place de plus en plus importante. Un tournant a eu lieu lors de la diffusion de "Mulan". Très attendue, l'adaptation du dessin animé était d'abord prévue pour le cinéma. À cause de l'épidémie et des salles fermées, il s'est retrouvé exclusivement sur la plateforme. Comme pour "Black Widow", il fallait débourser un peu plus de 25 euros en plus de l'abonnement. Autre exemple, le traditionnel film de Noël de Pixar, le génial "Soul" est sorti seulement sur Disney , mais sans surcoût pour les abonnés.