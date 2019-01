Quand le cinéma ruisselle sur l’industrie du disque. Phénomène dans les salles, le biopic consacré à Freddie Mercury, "Bohemian Rhapsody", grand gagnant des Golden Globes lundi, stimule les ventes d’albums de Queen.

Freddie Mercury, en concert en 1984 à Paris © AFP / Jean-Claude Coutausse

Depuis sa sortie, Bohemian Rhapsody a attiré près de 4 millions de personnes dans les salles françaises. Le biopic consacré à Freddie Mercury et son groupe Queen, connait un immense un succès. Grand vainqueur des Golden Globes lundi – meilleur film dramatique et meilleur acteur notamment –, le long-métrage catalyse ces dernières semaines les ventes de disques du groupe.

À la Fnac des Ternes, à Paris, la compilation Greatest Hits I & II, est numéro 3 des ventes. Un rayon spécial Queen, bien installé face aux escalators, attire de nombreux curieux. Pauline s’attarde devant les CD et DVD : "J’ai trouvé le film grand public et Freddie Mercury est un personnage magnétique et fascinant. Ce qui est sympa c’est qu’ils ont ressorti les live en DVD. Je ne les avais pas donc c’est chouette !"

Tous les formats se vendent davantage en ce moment. Sébastien, lui, opte pour le vinyle : "J’ai eu une platine récemment et le son est plus sympa. En plus, c’est un produit qu’on peut afficher".

Plus de 50 000 exemplaires de la bande originale vendus

Le groupe Queen s’affiche et son répertoire ne s’est jamais démodé. Thomas Changeur a toujours vendu des albums du groupe mais ce disquaire indépendant parisien et gérant des Balades sonores, est très sollicité depuis la sortie du film : "Les ventes ont triplé, quadruplé. On a dû recommander du catalogue de Queen régulièrement voire chaque semaine. En caricaturant, si on vendait avant 10 à 20 albums de Queen par an, on en a écoulé 25 à 30 rien qu’en décembre".

L’album de la bande originale du film est certifié disque d’or et compte plus de 50 000 ventes en l’espace d’un mois. Huit albums de Queen font partie actuellement du top 100 des albums de plus de deux ans les plus vendus.

Le succès se décline enfin sur Internet. Depuis le mois de décembre, la chanson Bohemian Rhapsody cumule plus de 1,6 milliards de lectures, toutes plateformes confondues. C’est désormais le titre du XXème siècle le plus écouté sur le web.