Patti Smith, Sarah Forestier, Sébastien Tellier... Pour la Saint-Valentin, retrouvez les meilleurs moments amoureux et musicaux de « Boomerang ».

Offrez du Boomerang pour la Saint-Valentin ! © Getty / PeopleImages

Comment on tombe amoureux ? Qu'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce qu'être amoureux ? Quelle est la meilleure façon de dire "Je t'aime" ? L'amour est bien souvent évoqué par les artistes qui viennent répondre au micro d'Augustin Trapenard.

Puisque c'est aujourd'hui la fête des amoureux, Maud Ventura a préparé un mix de Boomerang sur le thème de l’amour... De très beaux moment d'antenne à (ré)écouter :

Tomber amoureux avec Sarah Forestier

« Les vraies raisons pour lesquelles on tombe amoureux de quelqu’un, on les sait rarement tout de suite. »

► (re)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Sarah Forestier

Dire je t’aime avec Maggie Nelson

« La plus belle fois que j’ai dit je t’aime ? En silence. »

► (re)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Maggie Nelson

Se souvenir avec Sébastien Tellier

« Je me souviens encore de mes premières amours... Parfois j’ai tout oublié, mais je me souviens encore des parfums. »

► (re)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Sébastien Tellier

Affronter les épreuves avec Yves Duteil

« J’écrivais une chanson pour mon épouse malade et que je racontais tout ce que je pourrais faire pour qu’elle ne meure pas. »

► (re)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Yves Duteil

Faire sa déclaration avec Patti Smith

« Cher Robert, souvent quand j’ai des insomnies je me demande si toi aussi tu es éveillé dans le noir. Tu m’as tirée de la période la plus obscure de ma jeune vie. J’ai appris à voir à travers toi et je ne compose jamais un vers, et ne dessine jamais une courbe qui ne dérive du temps précieux que nous avons passé ensemble. »

► (re)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Patti Smith et sa lecture de la dernière lettre qu’elle a écrite à Robert Mapplethorpe

La playlist amoureuse de Boomerang