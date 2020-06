Six ans après l'excellente bande dessinée "Little tulip", le duo récidive avec les aventures new yorkaises d'Azami, la fille de Yoko, l'amante de Paul. Un livre à paraître en septembre aux éditions du Lombard.

Détail de la couverture de "New-York Cannibals" de Boucq et Charyn © Le Lombard

Vingt ans après la conclusion sanglante de Little Tulip, Azami est devenue flic. Elle a pris de l’épaisseur, et beaucoup trop de stéroïdes. Alors, quand elle trouve dans une ruelle le bébé que sa condition physique l’empêche d’avoir, elle sait qu’elle le gardera. Qu’elle l’adoptera et le protégera, comme jadis Pavel le fit pour elle.

Mais, tandis que sa protégée écrit l’avenir, le vieux tatoueur est, quant à lui, rattrapé par une ombre tout droit sortie de sa jeunesse dans les goulags staliniens. Une nouvelle fois, les fantômes de la “kolyma” menacent de dévorer les siens, et lui faudra utiliser tout ce qu’il y a appris pour les conjurer : la puissance mystique de son art… Et cette violence sourde, qui reste la même, de la Sibérie à New York.

Découvrez en avant-première la couverture

On ne présente plus le duo formé par ces deux monstres sacrés que sont Boucq et Charyn. Pourtant, ils parviennent encore à nous surprendre. Sous leurs plumes, ce qu’on pensait terrain connu devient terre inconnue. New York Cannibals parvient à transcender Little Tulip. Le décor est le même, les personnages demeurent, mais tout y est plus intense, plus prenant et brutal.

Ensemble, ces deux immenses auteurs explorent les bas-fonds de la Grosse Pomme, au fil d’une histoire aux confins de Freaks, Sin City et Bourdieu. Cette enquête, menée par une femme à laquelle un petit miracle rend sa féminité, nous entraîne dans les viscères de la ville pour mieux nous raconter la vampirisation des pauvres par les riches. Fresque fantasque qui ressuscite le passé d’une ville sulfureuse où se joue une tragédie aux accents très modernes, il s’agit peut-être de la plus belle collaboration à ce jour entre les deux auteurs.

Une course-poursuite nerveuse, réaliste et onirique en même temps, cruelle et optimiste à la fois. Et, à coup sûr, un des albums phares de 2020.

New York Cannibals de Boucq et Charyn à paraître aux Editions du Lombard

ALLER PLUS LOIN