Les recettes d'Alessandra Pierini extraites du livre LE CITRON, dix façons de le préparer. Alessandra Pierini (ed. Epure)

Citron avec feuilles © Getty

Pour 8 boulettes:

16 feuilles fraîches de citron

400 g. de viande hachée de veau

100 g. de parmesan râpé

50 g. de mie de pain trempée dans le lait et bien égouttée

20 g. de beurre

1 œuf entier

1 échalote finement hachée

Le zeste d'un citron non traité

Huile d'olive, sel, poivre du moulin.

Faites revenir l'échalote dans le beurre pendant 2 minutes.

Mélangez-la dans un récipient avec la viande, le parmesan, l'œuf, la mie de pain, le zeste, le sel et le poivre. Avec la préparation obtenue, confectionnez les boulettes en leur donnant une forme de petit cylindre, légèrement ovale et aplati.

Laver, sécher les feuilles et les badigeonner d'huile d'olive avec un pinceau des deux côtés. Déposer chaque boulette entre deux feuilles, comme en sandwich. Les placer dans un plat allant au four, les arroser d'un filet d'huile d'olive et les laisser cuire 20 min.à 180°. Les déguster bien chaudes, en retirant les feuilles, avec une poêlé de légumes de saison.

Ces boulettes seront aussi délicieuses grillées sur le barbecue ou dans une poêle antiadhésive 5/6 minutes de chaque côté. Vous pouvez également remplacer la viande de veau par du bœuf, du poulet, de la dinde, du porc.

