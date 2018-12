Marina Foïs et Christophe Honoré, Catherine Robbe-Grillet, Elisabeth Badinter, Calypso Rose et Jonathan Cohen : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

Découvrez les meilleurs moments de "Boomerang" ! © Getty / Ralf Hiemisch

Découvrez le best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine (montage Cyril Marchant) :

9 min Le "best-of" de Boomerang du 17 au 21 décembre Par France Inter

Marina Foïs et Christophe Honoré

Elle est actrice et comédienne, lui est écrivain, réalisateur et metteur en scène... ils sont venu ensemble présenter la pièce de théâtre Les Idoles. Imaginée par Christophe Honoré, cette pièce est un hommage à tous ces artistes qui nous ont quitté trop tôt, emportés par le Sida.

Christophe Honoré :

Après coup, il y a quand même toujours cette idée que le SIDA... c'est comme une peine qui est infligée mais qui aurait été décidée... Et, en tant que jeune homosexuel de 20 ans à l'époque, je détestais cette idée.

Marina Foïs :

Je me souviens très bien de la peur, de l’urgence et aussi d’une idée de la fatalité : on attendant le prochain nom sur la liste, on était résigné. C’était comme ça, c’était une épidémie… et on pensait qu’elle allait durer.

🎧 (Ré)écoutez l’intégralité de l'interview : Marina Foïs, Christophe Honoré et leurs idoles

► Et toutes les dates de la pièce au Théâtre Odéon juste ici !

Catherine Robbe-Grillet

Elle fut pendant longtemps la compagne de l'écrivain français Alain Robbe-Grillet, dont elle porte encore le patronyme, mais Catherine Robbe-Grillet n'est pas réductible à cela : femme de plume, elle a également rédigé de nombreux ouvrages, elle est aussi publiquement connue comme maîtresse de cérémonie sadomasochiste, et est venue se confier sur France Inter !

J’ai eu un amant qui était plutôt dominateur, j’étais soumise avec lui. Et puis il aimait changer de rôle, de temps en temps il me demandait de jouer la femme dominatrice, et puis je me suis aperçu que ça m’intéressait tout à fait, que j’y prenais plaisir, et c’est à ce moment-là que j’ai basculé dans le rôle de femme dominatrice.

🎧 (Ré)écoutez l’intégralité de l'interview : Catherine Robbe-Grillet en toute liberté

Elisabeth Badinter

C'est une grande femme de lettres française, elle a beaucoup travaillé et écrit sur le féminisme mais aussi sur la révolution des Lumières. Elisabeth Badinter était l'invitée d'Augustin Trapenard cette semaine :

Ce qui menace les droits des femmes, c’est peut-être la lenteur des changements de mentalité et peut-être aussi, je me pose la question, des maladresses dans les combats des femmes à l’égard des hommes. Essayer de faire croire que tous les hommes, les hommes en général sont des salauds, manipulés par leurs hormones et des agresseurs, c’est une grande erreur.

🎧 (Ré)écoutez l’intégralité de l'interview : Les passions d'Elisabeth Badinter

► Son dernier ouvrage Les Passions intellectuelles est paru chez Robert Laffont !

Calypso Rose

Artiste internationale, Calypso Rose est mondialement connue et respectée pour sa maîtrise du "calypso", ce chant des caraïbes originaire de Trinité-et-Tobago. En ce mois de décembre 2018 la Sacem l'a récompensé du Prix des Musiques du Monde, une bonne occasion de passer dans Boomerang !

Mon père était pasteur, et il m'a dit la calypso c'est la musique qui appartient au diable. Et je me suis dit c'est n'importe quoi, et jamais au grand jamais je n'ai laissé tomber. Je n'ai jamais renoncé parce que je voulais montrer à mon père et au reste du monde que j'étais puissante et que je maîtrisais cette musique-là. Et je voulais aussi montrer qu'en tant que compositeur j'avais des choses à dire, puissantes, j'ai composé des milliers de chansons !

🎧 (Ré)écoutez l’intégralité de l'interview : La reine Calypso Rose

Jonathan Cohen

Humoriste et comédien, son personnage de Serge le Mytho dans la série Bloqués, la rendu célèbre au point d'avoir sa propre série à lui... Jonathan Cohen est actuellement en tournée promo pour le film Premières Vacances, où il partage l'affiche avec Camille Chamoux, et est passé sur France Inter !

C'est extrêmement dur de faire rire parce qu'on ne rit pas tous de la même chose... Adam McKay, roi de la comédie, Will Ferrell... ils nous ont permis d’ouvrir des portes : ah c'est possible de aire ce ton-là, ah c'est possible d'aller aussi loin. On est très souvent frileux, on se permet moins de choses... alors qu'on est moins puritain que les Américains.

🎧 (Ré)écoutez l’intégralité de l'interview : Pas de mytho avec Jonathan Cohen