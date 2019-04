Roberto Saviano, Anne Fontaine, Posy Simmonds Yann Tiersen et Jean-Marie Périer : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

Paul Guillotte a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine.

Lundi 1er avril : Roberto Saviano

Son livre Gomorra, paru il y a 13 ans, en a fait l’un des écrivains italiens les plus médiatisés et polémiques. Menacé par la mafia, il vit, depuis, sous protection policière. Le nouveau roman de Roberto Saviano, Baiser féroce, traduit par Vincent Raynaud, est sorti cette semaine.

Il faut imaginer des jeunes de 15/16 ans qui gèrent des millions d'Euros. Ce sont des gens souvent géniaux, mais des génies mis au service du mal

Mardi 2 avril : Anne Fontaine

On lui doit Nettoyage à Sec, Nathalie, Coco avant Chanel ou encore La fille de Monaco. Le nouveau film d'Anne Fontaine, Blanche comme neige, variation malicieuse sur le conte des frères Grimm, sort la semaine prochaine.

C'est le défaut dans la beauté, un petit truc de traviole, qui vient illuminer la beauté

Mercredi 3 avril : Posy Simmonds

Elle est autrice et dessinatrice. Ses variations sur les œuvres de Flaubert ou de Thomas Hardy ont fait de son trait si précis l’un des plus reconnus outre-Manche et dans notre pays. Posy Simmonds publie son nouveau roman graphique, Cassandra Darke, aux éditions Denoël

Jeudi 4 avril : Yann Tiersen

Il est breton et musicien. Ses mélodies inspirantes ont navigué dans le monde entier. Dans All, son dernier album, enregistré sur l’île d’Ouessant où il s'est installé depuis une quinzaine d’années, Yann Tiersen semble nous inviter à un retour aux sources et à la nature.

Vendredi 5 avril : Jean-Marie Périer

Il a immortalisé les plus grandes idoles des années soixante – de Johnny Hallyday au Beatles en passant par Françoise Hardy, Les Rolling Stones, Claude François ou encore Sylvie Vartan évidemment ! Avec Augustin, Jean-Marie Périer parle d'hier, d'aujourd'hui et de demain.

Si vous vous souvenez des années 60 c'est que vous ne les avez pas vécues

