Ne ratez des meilleurs moments de Boomerang cette semaine. Le cinéaste Joachim Trier, le chanteur Dany Brillant, le compositeur multi instrumentaliste Warren Ellis, le psychanalyste et écrivain Michel Schneider et le comédien Pio Marmaï étaient au micro d'Augustin Trapenard.

Michel Schneider : "Les moments où on se sent le plus vivant, c'est quand nous sommes amoureux" - Le best-of de Boomerang © Getty / Artur Debat

Réécoutez le mix des plus beaux moments de Boomerang, réalisé par Géro Imbert :

12 min Le Best-of de Boomerang du vendredi 15 octobre 2021 Par Géro Imbert

Warren Ellis

Le compositeur sort prochainement B sides & Rarities, une compilation d'inédits. Réécoutez son entretien dans Boomerang.

Avec la musique, tu as l'impression que le temps s'arrête et on s'en fout car ce qui compte, c'est que, pour ma part, je sois dans mon monde à ce moment-là

Joachim Trier

Son dernier film "Julie, en 12 chapitres", a remporté le prix d’interprétation féminine pour son actrice comédienne cette année à Cannes. Le réalisateur et scénariste était au micro d'Augustin Trapenard.

JT : "Je me sens présent au monde grâce au cinéma car on cultive ce sens de la présence, et rien d'autre au monde ne compte.

Depuis dix ans, je me sens plus humble grâce à la force de l'espoir que je veux partager. Je veux espérer que je ne vais pas perdre l'intensité et l'importance de mon propos".

L'art est un espace qui doit être ouvert pour que les gens puissent s'y sentir bienvenus

Pio Marmaï

Le comédien est à l'affiche de "La fracture" de Catherine Corsini, présenté à Cannes l'année dernière où l'on se remet dans le contexte de la crise des gilets jaunes. Pio Marmaï était aux côtés d'Augustin Trapenard.

PM : "J'aime bien ne rien m'interdire, d'aller vers des propositions qui ne sont pas forcément efficaces car je me fous de l'efficacité. Je n'ai pas envie de me dire que je n'ai pas essayé d'être nul".

J'essaie de trouver une sorte d'incompréhension des endroits qui peuvent me paraître incompréhensibles d'injustice

Dany Brillant

À l'occasion de la sortie du second volume de son disque en duos dédié à Charles Aznavour, le chanteur était l'invité de Boomerang.

DB : "Je me suis mis à chanter pour transcender la noirceur, le blues. J'ai eu envie de chanter des chansons gaies. On n'est pas joyeux, naturellement, il faut se battre pour l'être".

Ma mission est d'essayer de faire monter la joie grâce à la musique et l'amour

Michel Schneider

L'auteur et ancien haut fonctionnaire fait paraitre "Des livres et des femmes", dans lequel invite à le rejoindre dans une exploration érudite détachée de sa vie d’homme. Retrouvez l'intégralité de l'entretien de Michel Schneider dans Boomerang.

MS : "Il y a en chacun de nous un enfant qui a souffert, la violence sociale exercée sur moi quand j'étais enfant et incapable de parler, et quand j'ai été candidat à l'Académie française. Et quand on m'a demandé pourquoi j'ai dit c'est pour effacer cette phrase là".

Les moments où on se sent le plus vivant, c'est quand nous sommes amoureux. C'est là où on se dit qu'on existe

