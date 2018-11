Dan Brown, Catherine Corsini, David Guetta, Jacques Gamblin et Alexis Grüss : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

Lundi 29 octobre : Dan Brown

Da Vinci Code en a fait non seulement un trouble-fête du Vatican, mais l’un des plus grands auteurs de best-sellers ! Son dernier livre, Origine, chez J.C Lattès l’année dernière, s'apprête à sortir en poche. Il nous raconte un duel sans merci entre la science et la foi.

Lorsqu'on achète un roman, on n'achète pas les mots que l'auteur a mis sur la page, on achète les mots qu'il n'a pas mis sur la page

Mardi 30 octobre : Catherine Corsini

Depuis La nouvelle Eve jusqu'à La belle saison, elle interroge le féminin à travers de grands personnages de femmes. Son adaptation du roman de Christine Angot, Un amour impossible, avec Virginie Efira, s'apprête à vous retourner littéralement.

La culture, il faut faire attention à ce qu'elle ne vous écrase pas, à ce qu'elle ne vous exclu pas

Mercredi 31 octobre : David Guetta

Il est le français dont la musique est la plus connue à l’étranger. Ces titres totalisent des millions de vues, de téléchargements, de ventes – et dépassent même, dans certains cas, le milliard d’écoutes. Son nouvel album, 7, vient de paraître.

J'ai fait un test. C'est officiel, je suis sourd. Mais c'est pas grave, ça fait partie de mon métier

Jeudi 1er novembre : Jacques Gamblin

Homme de cinéma et de théâtre, son nouveau spectacle "Je parle à un homme qui ne tient pas en place" se joue au Théâtre du Rond Point. À travers sa correspondance avec le navigateur Thomas Coville, il nous parle d'échecs qui n'en sont pas, de courage et de passion.

Tout ce qu'on n'apprend pas quand on est très jeune, c'est cuit. C'est fou comme le temps perdu ça ne se rattrape pas

Vendredi 2 novembre : Alexis Grüss

Depuis sa naissance, il perpétue l’art et les traditions des grands maîtres écuyers et de sa famille. "Origines", le 44ème spectacle de sa compagnie, est actuellement et jusqu’au 3 mars sous son chapiteau de la porte de Passy, avant une tournée dans toute la France.

L'art pour moi c'est le travail effacé par le travail

