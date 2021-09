Un festival qui sensibilise, impulse, encourage, soutient de nombreuses actions artistiques et culturelles entre associations de la grande précarité, artistes professionnels et opérateurs culturels.

C'est pas du luxe © Karine Music

C’est pas du luxe est un festival, qui a lieu tous les deux ans, et dont la concrétisation est la rencontre entre des personnes en grande précarité et des artistes professionnels.

Partant du principe que la culture n’est pas un luxe, des personnes accueillies dans une cinquantaine de structures de la grande précarité (centre d’hébergement d’urgence, accueils de jour, pension de familles, CADA, etc.) participent de manière régulière à des ateliers / résidences de créations avec des artistes professionnels. Lorsqu’elles sont abouties, les créations sont présentées lors du festival

C'est pas du luxe / Hélène Degrandpré

Porté par la Fondation Abbé Pierre, l’association Le Village et la scène nationale de la Garance, le festival reçoit le soutien d’Emmaüs France et de la ville d’Avignon et est placé sous le parrainage du Ministère de la Culture. C’est pas du luxe est parrainé par Philippe Torreton.

"Donner à tous la possibilité de créer, de se découvrir, d’inventer.

La culture c’est d’abord un droit, le droit de s’exprimer librement, d’exercer ses propres pratiques culturelles, de développer et partager des connaissances. Elle éclaire tout un chacun dans sa compréhension du monde, dans sa capacité à faire sens commun avec identité et altérité.

C'est pas du luxe / René Maitre

Au-delà d’un toit, des besoins vitaux, la culture apparaît d’autant plus fondamentale, qu’elle est un puissant levier d’émancipation, de dignité et de citoyenneté. Une grande partie des personnes en situation de précarité n’ont peu ou pas accès à une pratique artistique. Pour elles, il s’agit également de retrouver la confiance en soi, de pouvoir offrir un autre regard sur elles-mêmes aux autres, elle permet aussi de changer les rapports dans la relation d’aide ou d’accompagnement des personnes. Et tout simplement, elle crée des espaces de joie et d’émerveillement. "

C’est pas du luxe joue ainsi un rôle catalyseur entre les acteurs sociaux, culturels et artistiques composant le territoire national et propose ainsi à tous de s’engager à ses côtés.

C’est pas du luxe ! Tout un programme.

C'est pas du luxe / René Maitre

Sources C’est pas du luxe