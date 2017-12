J - ..... plus beaucoup. Vous êtes en panne d'inspiration voici quelques idées de cadeaux, sorties tout droit de la hotte du Père Noel de France Inter.

"On va déguster la France" de François-Régis Gaudry

On Va Déguster, c’est la grand messe gastronomique de France Inter qui rassemble chaque dimanche plus d’un million d’auditeurs.

On va déguster, c'est aussi un succès de librairie. En voici le deuxième volume... (en attendant le 3è, le 4è.....)

En 432 pages, 350 sujets, 1 250 spécialités, 375 recettes, 260 personnages, des centaines de cartes, tableaux, adresses, tours de main, anecdotes croustillantes et un splendide poster dépliable... Ce nouvel opus croque notre pays par tous les bouts et tous les goûts.

"Jamais la même chose" de François Morel

"L'échappée belge" d'Alex Vizorek

Le premier raconte l'actualité, chaque vendredi à 8h55, dans des chroniques tantot décapantes, cinglantes, ou émouvantes.

Le second épingle, chaque mardi à 8h55, l’actualité politique et nos travers les plus absurdes !

"La Fontaine, une école buissonnière" d'Erik Orsenna

Je me sers d'animaux pour instruire les hommes

Tout au long de l'été 2017, Erik Orsenna nous a raconté la Fontaine.

Et l'on découvre un homme libre voire insoumis, fidèle ami, mauvais mari, accumulant les pépins d’argent et les querelles politiques, soutien de Fouquet, ennemi de Colbert, aimant la vie et les femmes "gentilles de corsage".

"Un été avec Machiavel" de Patrick Boucheron

Passer l'été avec Machiavel, voilà l'idée pas banale que vous proposait France Inter en 2016.

Depuis sa mort en 1527, on le lit pour s’arracher à la torpeur....

... écrit Patrick Boucheron qui fut notre guide "ès-Machiavel" tout au long de cet été. "Machiavel est un éveilleur, poursuit-il, parce qu’il est un écrivain. Il écrit pour porter la plume à la plaie. Il écrit pour raviver, non la splendeur des mots, mais la vérité de la chose."

"Chronique de l’imprévu" de Thomas Legrand

Scandales, coups de théâtre et imprévus. La dernière campagne pour l'élection présidentielle a été haute en couleur et en rebondissements.

Thomas Legrand revient sur ces quelques mois qui ont précédé l'élection d'Emmanuel Macron

"Nos dimanches soir" de Jérôme Garcin

C'est la doyenne des émissions en Europe. Le Masque et la Plume est LE rendez-vous incontournable du dimanche soir depuis plus de 60 ans.

Pour célébrer cet anniversaire, il y a deux ans, Jérôme Garcin avait choisi de raconter son incroyable histoire sous la forme d’un abécédaire. Nos Dimanches Soirs n’est pas seulement une plongée dans les coulisses d’une légende, c’est aussi un récit littéraire où l’auteur raconte son histoire personnelle dans le miroir d'une émission qui lui ressemble.

Radioscopie : Les cinéastes à la radio

Claude Chabrol, François Truffaut, Louis Malle, J-P Melville, Claude Lelouch ... Quelle affiche !

Cinq cinéastes en quête d’amour et de reconnaissance et un sixième personnage, Jacques Chancel, le metteur en scène de leurs âmes.

"Aller au cinéma ou faire l'amour" de Christine Masson

"Un coup de foudre n'arrive qu'une seule fois dans une vie, l'amour ensuite se définit autrement et revêt de multiples formes".

Ce coup de foudre, Christine Masson l'a ressenti lors d'une projection d'un film de Ken Loach : Family Life. On était au début des années 80 et depuis, inlassablement, Christine partage avec vous/nous cette passion pour le 7ème art.

Dans ce livre, elle raconte ses rencontres avec ceux qui font le cinéma : réalisateurs/trices, acteurs/trices, producteurs/trices. Des rencontres drôles, émouvantes, cocasses parfois, illustrées par la finesse des dessins de Yann Legendre.

Gérard Depardieu, Tilda Swinton, Francis Ford Coppola / Yann Legendre

