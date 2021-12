Pour patienter jusqu'à Noël, le service culture de France Inter vous propose de découvrir chaque jour un livre, un album ou encore un coffret DVD. Un calendrier de l'avent idéal pour vous donner quelques idées de cadeaux.

Chaque jour, le service culture de France Inter vous propose une idée de cadeau pour Noël. © Radio France / Camille Waldschmidt

Quel cadeau se cache derrière les portes de notre calendrier de l'avent ? Le service culture de France Inter a sélectionné 24 ouvrages, albums ou encore DVD à vous faire découvrir avant Noël. Chaque jour, les spécialistes culture de notre rédaction vous proposent une idée de cadeau pour vous ou pour vos proches.

Le calendrier de l'avent du service culture de France Inter. © Radio France / Camille Waldschmidt

1er décembre : "Passeur" de Jean-Daniel Beauvallet

La première porte du calendrier de l'avent est ouverte par Matthieu Culleron, spécialiste musique de France Inter. En ce 1er décembre, il vous propose de découvrir le livre de Jean-Daniel Beauvallet, "Passeur", aux Éditions Braquage (22 euros).

"Le journaliste musique Jean-Daniel Beauvallet se raconte dans un livre intitulé "Passeur" aux Éditions Braquage. Immigré en Angleterre depuis des années, celui que tout le monde surnomme JD aura, en 40 ans de carrière, exploré la musique anglaise comme personne et aura été un témoin incontournable de la nouvelle scène britannique. Il sort un livre touchant et bourré d’anecdotes glanées tout au long de sa carrière. Un cadeau idéal pour les fans de musique et de rock en particulier." Matthieu Culleron.