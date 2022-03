Alors que démarre cette semaine le Festival d'Angoulême, l'écrivain, auteur de BD, et critique ("Les Citées obscures" avec François Schuiten...) était l'invité de l'émission Boomerang. Pour sa carte blanche, il a évoqué la situation dramatique des dessinateurs, alors que le secteur est florissant.

Manifestation d'auteurs de BD lors du palmarès du Festival d'Angoulême en 2020 © Maxppp / Jean-Baptiste Quentin

Benoît Peeters : "La bande dessinée va bien, dit-on un peu partout. Oui, elle va bien. Plus diverse que jamais, elle parle à toutes les générations. Elle traite de tous les thèmes, aborde tous les genres, s’ouvre à tous les styles. Elle s’est féminisée, il était temps, comme le prouve notamment le trio d’autrices retenu pour le Grand prix d’Angoulême : Pénélope Bagieu, Julie Doucet, Catherine Meurisse.

Oui, la bande dessinée va bien, disent les amateurs de gros chiffres. Elle a connu une progression spectaculaire en 2021 et tire le marché du livre dont elle est devenue le deuxième secteur.

Mais alors, pourquoi chez les autrices et les auteurs, comme chez les éditeurs indépendants, cette impression que leur situation continue de se dégrader ?

Et que les chiffres que l’on brandit sont en trompe-l’œil ?

Si le marché progresse, c’est d’abord de façon mécanique, par l’augmentation vertigineuse et déraisonnable du nombre d’albums. Plus de 6 000 l’année dernière, dont l’immense majorité est aussitôt passée à la trappe. Les ventes moyennes sont de plus en plus faibles.

Si les chiffres globaux sont bons, c’est aussi parce qu’on est en train de glisser d’un univers de création, avec des auteurs traduits dans le monde entier, à un marché d’achats de droits. Sans les mangas – ou plutôt sans une dizaine de séries mangas à grand succès –, le bilan aurait moins belle allure.

Mais peu de gens semblent s’en inquiéter

Au ministère de la Culture, le rapport Racine a été enterré. De cette étude dense et précise sur la situation des autrices et des auteurs, on n’a voulu retenir que quelques mesurettes.

Du côté des grands éditeurs, l’écoute n’est pas meilleure. Les négociations récentes entre les associations d’auteurs et le Syndicat national de l’édition ont conduit à une impasse. Comme si poser la question du travail des auteurs avait quelque chose d’obscène. Comme si prononcer les mots de partage de la valeur était une provocation.

La bande dessinée francophone est vivante et créative, oui. Mais les autrices et les auteurs sont de plus en plus fragiles.

Il y a quelques années, dans l’enquête des états généraux de la BD, beaucoup d’entre eux se définissaient comme des professionnels précaires. Professionnels parce qu’ils y consacraient tout leur temps. Précaires, parce qu’ils ne parvenaient plus à en vivre. Une majorité d’autrices et d’auteurs ne dépassent jamais l’avance sur droits – pourtant modeste – qui leur a été accordée. Ils restent d’éternels débutants, condamnés à courir d’un projet à l’autre.

Entre auteurs, éditeurs et pouvoirs publics, de nouvelles relations sont à inventer. La bande dessinée le mérite.

