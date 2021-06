Lauréat du Prix Astrid Lindgren (l’équivalent du prix Nobel pour la littérature jeunesse), Jean-Claude Mourlevat était l'invité d'Augustin Trapenard ce matin dans "Boomerang". Pour sa carte blanche, il est revenu sur les derniers mots prononcés par le grand écrivain Goethe.

"Donne-moi ta petite patte" © Getty / Istetiana

Il m'est arrivé, pendant le premier confinement, quelque chose de très doux et de très encourageant.

Je vous explique : j'ai fait des études de germaniste après le bac. Et j'ai, bien sûr, appris que l'immense Goethe, avant de mourir, avait prononcé ces deux mots à la fois énigmatiques et bien dans son style : "Mehr licht" (en français : "plus de lumière").

Et chacun s'est demandé : mais qu'a-t-il voulu dire exactement ?

Etait-ce : "Je vais mourir, j'ai peur des ténèbres. Ouvrez donc la fenêtre et faites entrer la lumière que je la vois encore un peu avant de partir". Un ordre donc donné aux personnes qui se trouvaient dans la pièce.

Ou bien : "J'y suis déjà, de l'autre côté, et figurez-vous qu'ici, et ça va vous surprendre, il y a plus de lumière." Ce n'était donc pas un ordre, mais un commentaire.

Une troisième hypothèse à laquelle j'ai eu la faiblesse de penser, connaissant le bonhomme, pardon, connaissant l'immense écrivain qu'il était : il avait peut-être longuement réfléchi à ses derniers mots. Il n'avait pas l'intention de se manquer. Il lui fallait quelque chose d'inoubliable, quelque chose de bref, de puissant, mais qui comporterait un mystère.

J'ai donc vécu un demi-siècle avec à la fois cette certitude, il a dit "mehr licht", et ce questionnement, qu'est ce que ça signifie ?... Jusqu'à ce jour mémorable pendant le premier confinement.

En faisant des recherches pour mon roman en cours, je tombe sur un document qui bouleverse ma petite culture générale

Johann Wolfgang von Goethe en mourant n'a pas du tout dit "mehr licht", mais "Gib mir deine pfötchen". Il l'a dit à sa belle fille, qui a pris soin de lui jusqu'au bout. En français. "Donne-moi ta petite patte", j'ai trouvé ça tellement mieux que ce prétentieux "plus de lumière".

Je me suis dit : je n'ai aucune idée de ce qui m'attend après la mort, ou plutôt si, je pense que rien ne m'attend. En revanche, j'espère que le moment venu, il y aura près de moi quelqu'un à qui je pourrais dire "Donne-moi ta petite patte".

