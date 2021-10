Michel Audiard et Frédéric Dard étaient amis. Une amitié peu connue, y compris du propre fils de Michel. Une amitié matérialisée par cet hommage publié dans Libération à la mort du cinéaste et lu sur notre antenne cette semaine, dans "Boomerang", par Jacques Audiard.

Jacques Audiard et Frédéric Diard © Getty

Cinéaste, scénariste et surtout dialoguiste, Michel Audiard aimait le verbe qu'il avait haut. Ses mots ont fait le bonheur et le succès du cinéma des années 1960 et 1970. On lui doit nombre de répliques cultes, d'Un singe en hiver à Garde à vue en passant par ses collaborations avec de Broca, Grangier, Verneuil ou Lautner avec notamment les incontournables Tontons flingueurs et autres Barbouzes.

La maladie a rattrapé et emporté Michel Audiard le 27 juillet 1985. Il avait 65 ans. Deux jours après, le journal Libération publie une lettre hommage signée Frédéric Dard, à la grande surprise de son fils Jacques :

"Le texte m'a fait un très gros effet et surtout j'ai découvert quelque chose que j'ignorais. C'était une espèce d'amitié affectueuse. Ils se sont connus en 1949 ou 1950. Ils ont commencé Le Fleuve Noir ensemble."

Au début des années 1950, plusieurs scénario de Michel Audiard ont en effet été adapté sous forme de romans et publiés au Fleuve Noir. Cette amitié qui a duré jusqu'à la disparition du dialoguiste était cependant peu connue, puisque son fils lui même ne le savait pas et ne se souvient pas avoir vu le père de Sant Antonio chez lui : "Je n'ai jamais rencontré Frédéric Dard, mais c'était visiblement une amitié qui a duré très, très longtemps."

Il y a beaucoup d'affection dans cette amitié. C'est très surprenant.

Jacques Audiard a conservé la coupure de journal avec le texte de Frédéric Dard.