A l'affiche du nouveau film de François Ozon, "Tout s'est bien passé", le comédien était l'invité de l'émission Boomerang. Pour sa carte blanche, il a lu un texte "Les Mots" qu'il connait par cœur. Un poème qui semble avoir été écrit aujourd'hui. Et pourtant...

André Dussollier à Cannes en juillet 2021 © AFP / Valery HACHE

André Dussollier : "J'ai écouté votre émission hier avec Lydie Salvayre sur les mots, et j'ai pensé tout d'un coup à ce petit poème. Je ne dis pas qui est l'auteur, ni la date de l'écriture, on le dira ensuite. Il parle de la rumeur, un thème qui a toute sa place aujourd'hui.

"Jeunes gens, prenez garde aux choses que vous dites.

Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdîtes.

Tout, la haine et le deuil ! - Et ne m'objectez pas

Que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas... -

Ecoutez bien ceci :

Tête-à-tête, en pantoufle,

Portes closes, chez vous, sans un témoin qui souffle,

Vous dites à l'oreille au plus mystérieux

De vos amis de cœur, ou, si vous aimez mieux,

Vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire,

Dans le fond d'une cave à trente pieds sous terre,

Un mot désagréable à quelque individu ;

Ce mot que vous croyez que l'on n'a pas entendu,

Que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre,

Court à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre !

Tenez, il est dehors ! Il connaît son chemin.

Il marche, il a deux pieds, un bâton à la main,

De bons souliers ferrés, un passeport en règle ;

- Au besoin, il prendrait des ailes, comme l'aigle ! -

Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera.

Il suit le quai, franchit la place, etc,

Passe l'eau sans bateau dans la saison des crues,

Et va, tout à travers un dédale de rues,

Droit chez l'individu dont vous avez parlé.

Il sait le numéro, l'étage ; il a la clé,

Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe,

Entre, arrive, et, railleur, regardant l'homme en face,

Dit : - Me voilà ! je sors de la bouche d'un tel. -

Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel."

Voilà, c'est Le Mot par Victor Hugo paru dans un recueil posthume de poèmes Toute la lyre paru en 1888.

🎧 ECOUTER | La carte blanche d'André Dussollier

1 min Carte blanche d'André Dussollier Par France Inter

🎧 ECOUTER | Andrée Dussollier, invité de Boomerang