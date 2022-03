Invité de l'émission Boomerang présentée par Augustin Trapenard à l'occasion de la publication du "Grand tour", un plaidoyer en faveur d'une Europe unie par la culture, l'écrivain a alors lu une lettre adressée aux habitants de l'Ukraine en guerre. Un message de soutien à la resistance.

Chers amis ukrainiens, chers cousins d’Europe,

Votre courage est admirable, votre ténacité et votre héroïsme exemplaires. Vous nous donnez une leçon. Aussi, sachez que votre drame est le nôtre, et que nous pensons à vous, que nous compatissons à vos douleurs, et que nous partageons votre colère, votre rage et vos deuils. Vous nous fendez le cœur, le destin tragique de votre nation, terres de sang, depuis des siècles, nous afflige et nous mortifie. C’est facile à dire, assis confortablement dans un studio de radio parisien tandis que vous vivez la peur au ventre, pilonnés par les bombes et les chasseurs russes, par les sbires de Poutine le terrible, mais c’est sincère, et de tout notre cœur, de toute notre âme, nous pensons à vous, et votre drame est le nôtre.

Il y a ces images terribles que nous regardons inquiets, médusés, atterrés, à longueur de journée. Ces images que l’on croirait d’un autre siècle, le précédent, le maudit, celui des guerres fratricides européennes, des conflits monstrueux et des camps, des totalitarismes nazi et communiste. Des explosions, des gerbes de feu, des bâtiments en ruines ; des tanks et des canons ; de la poussière et des cendres ; des cadavres et des corps mutilés ; ces jeunes couples en larmes, l’un en uniforme part se battre, l’autre se réfugier à l’ouest, loin du front ; et ces enfants en pleurs, qui serrent leur peluche sur leur cœur,

terrorisés, devant leur maison disparue, et ces babouchkas terrifiées, et ces milliers et ces milliers de gens qui se pressent dans les gares, sur les routes, pour échapper à la destruction, et ces cohortes de réfugiés allongés dans des hangars de fortune, et ces jeunes gens qui prennent les armes, et ce président exemplaire, si intrépide, qui harangue son peuple et les nations du monde, notre mauvaise conscience, et ne se rendra pas et n’abdiquera pas : l’exode, la guerre, la guerre en Europe, sur notre flanc est, alors que nous nous étions jurés qu’il n’y aurait plus jamais la guerre sur notre continent.

Chers cousins, chers amis ukrainiens, vous rêvez d’Europe, et parce que vous rêvez d’Europe et que vous appartenez à l’Europe, Poutine vous fait la guerre. Cette Europe vilipendée et moquée par tant d’entre nous, enfants gâtés à la mémoire courte, alors qu’elle est notre bien le plus précieux, la création la plus remarquable, un objet de fierté, que le monde nous envie et que nous devons défendre, et que nous devons et que nous allons renforcer, en ces heures terribles, je veux croire que cette fois nous nous sommes réveillés, que nous avons compris. Nous sommes prêts au grand saut, à prendre nos responsabilités. Comme le disait Julien Benda, en 1933, dans son discours à la nation européenne, « il faut choisir : ou faire l’Europe ou rester d’éternels enfants ».

Les cousins, les amis, nous appartenons à une communauté de destins. Votre liberté est la nôtre.

Courage, tenez bon, vous n’êtes pas seuls, nous sommes avec vous."

