Alors qu'il était l'invité d'Augustin à l'occasion de la sortie du film de Mouloud Achour et Dominique Baumard "Les Méchants", le comédien a lu un extrait d'un texte de Kery James, "Si c'était à refaire". Une lecture émouvante d'une chanson de rap qui résonne avec le propre parcours du comédien.

Samy Naceri à Cannes en mai 2018 © Maxppp / Frédéric Dugit

Sami Naceri lit un extrait de Si c'était à refaire :

"Fini le temps où j'étais rieur

Crainte, peur, douleur intérieure

Conséquence du passé, et des erreurs antérieures

Je n'étais pas le pire, mais pas si loin d'être le meilleur

Assez pour craindre finir fumé au fusil mitrailleur

Je reviens de tellement loin, oh putain, qu'il se peut que j'en pleure

Je reviens de tellement loin, que ouais j'en pleure

Je croyais être prêt, mais les choses ont pris une telle ampleur

De quoi semer la terreur, dans le plus arrogant des cœurs

Des mecs que je connaissais se sont fait buter

Pendant que je m'émergeais dans un nuage de fumée

J'ai beau pleurer toutes mes larmes, mais alors toutes mes larmes,

ils ne reviendront jamais.

La cité et ses drames, parfois on ne s'en remet pas

Me voilà balafré à jamais, la blessure est interne

Et à tout moment elle saigne

Si c'était à refaire, oh si c'était à refaire, assurément j'ferais autrement

Mais les choses sont telles qu'elles sont et ce ne sera jamais autrement

Et je garde les traces de mon passé

Ces choses qu'on ne pourra plus jamais effacer

Je t'assure je garde les traces de mon passé

Ces choses qu'on ne pourra plus jamais effacer

Si c'était à refaire, j'agirais avec plus de sagesse

Pour ma mère, je ferai preuve de plus de tendresse

Plus souvent je la prendrais dans mes bras

Je lui glisserais un "maman, maman, je t'aime", "maman, t'inquiète, maman, t'inquiète"

Je serai un gosse obéissant, solide et imposant

Pas un poids, montré du doigt, à la réunion des parents

Si c'était à refaire, j'aurais voulu que ma mère soit encore fière

Afin d'être plus utile à mes frères, pour suivre une carrière scolaire

Si c'était à refaire, j'aurais éteint ce premier joint

Qui m'a mis dans le bain de l'insouciance m'a fait sauter à pieds-joints.

Si c'était à refaire, je me serais méfié de tout ces soi-disant amis

Parmi ces soi-disant amis se cache souvent ton pire ennemi. [...]

Tu as compris ça ?

Avant l'heure ce n'est pas l'heure

Et après l'heure ce n'est plus le moment

On naît, on vie, on meurt

Mais ce que l'on ignore c'est comment

Chaque respiration nous rapproche de notre échéance

La vie ce n'est pas un film qu'on se remet a la prochaine séance

Chaque jour, ce sont des pages de nos vies qui s'écrivent

Nos gestes et nos faits c'est ce qu'ils y inscrivent"



