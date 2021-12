Invité de l'émission "Boomerang", l'humoriste est revenu sur les dégâts provoqués par une agression sexuelle à l'âge de 13 ans. Pour sa carte blanche, il a décidé de saluer le courage de ce qui dénoncent ces actes de pédocriminalité.

Tristan Lopin au Cabaret sauvage en septembre 2021 © Maxppp / Fred Dugit

Tristan Lopin

"Ensemble, Augustin, on aura évoqué mon anxiété, mon agression sexuelle et certainement, du moins je l’espère, le fait que j’ai demandé un appareil à raclette six personnes pour Noël cette année. Je n’ose même pas vous regarder dans les yeux tant je crains de lire dans votre regard une forme de compassion : un appareil à raclette quand on vit seul à 34 ans… mais quelle tristesse, pensez-vous sûrement !

Et pourtant non, Augustin, détrompez-vous !

Des années que je n’ose passer le pas mais cette fois-ci, comme Britney, j’ai décidé de me libérer : je m’accorde donc le droit de manger de la raclette toute l’année, chez moi, au lit, seul ou entre amis mais aussi de jouer un spectacle dans lequel je parle de choses légères, plus engagées mais aussi de celles qui me sont arrivées dans le passé et dont je ne pensais jamais m’extirper.

Je profite donc solennellement de cette carte blanche que vous m’offrez pour dire à toutes ces femmes, ces hommes, qui ont subi et qui aujourd’hui parlent, libèrent, informent, soulagent, dénoncent … Merci !

Merci pour ce courage parce qu’il en faut quand on sait toute la détermination nécessaire pour aller au bout de ce genre d’accusations !

Aussi, j’aimerais remercier tous ces gens qui remettent en cause la parole des victimes, la véracité de leur histoire, qui disent qu’on aurait pu dire "non" sans imaginer que dans certains cas, on ne prend conscience de son statut de victime que bien des années plus tard… trop tard souvent, quand il y a prescription. Ou encore ceux qui pensent que c’est trop facile d’inventer, d’accuser et de détruire la vie des gens pour de l’argent ou juste pour se faire un peu remarquer…

Rassurez-vous, on ne rackette personne !

Moi, il n’a écopé que deux ans avec sursis et d’une amende 5000 euros grâce auxquels j’ai pu m’offrir un… Dyson !

Petit chanceux que je suis !

Quant aux faux témoignages…

Ils existent, c’est vrai ! Comme il y a certainement des gens qui votent Zemmour, sont ultra féministes et passent leurs journées à Calais à apporter leur aide aux migrants ! C’est rare quand même !

Merci en tout cas à vous de nous rappeler combien il est encore important d’éduquer les gens sur le sujet et venez à la maison vous faire une petite raclette que je vous raconte toutes les étapes à traverser avant qu’on prenne au sérieux quelqu’un qui essaie de se libérer de la culpabilité d’avoir été abusé. Vous allez avoir, ça donne vachement envie de « juste se faire remarquer »"

ECOUTER | Boomerang avec Tristan Lopin