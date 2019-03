Ce sont les mots d'une grande conteuse que Zaz a choisi de reprendre, ceux d'Anne Sylvestre. Carte blanche inédite dans Boomerang avec cette chanson qui s’appelle "Lâchez-moi"

Zaz chante "Lâchez-moi" d'Anne Sylvestre, dans l'émission d'Augustin Trapenard "Boomerang" © capture d'écran de la vidéo

"Elle est pleine d'ironie, elle est espiègle et en même temps elle exprime un truc qui est très vrai, confie Zaz à propos du choix de cette chanson. On rencontre toujours dans la vie des gens qui vampirisent, qui aspirent ton énergie."

Quand tu veux tellement être gentil, à un moment tu ne te respectes plus et elle le dit d'une manière parfaite

Cette chanson figure sur l'album "Dans la vie en vrai", sorti en 1981

Lâchez-moi

Anne Sylvestre

Quand on a des emmerdements

Quand on se cherche une maman

Quand on a trop de sentiments

C'est pour moi

Quand les enfants sont pas gentils

Quand on aime trop son mari

Ou qu'on voudrait qu'il soit parti

C'est pour moi

Quand on cherche en vain l'amitié

Quand on ne peut pas s'exprimer

C'est pas pour la porte à côté

C'est pour moi

L'araignée qui cherche un régime

L'auteur qui court après sa rime

La bavarde qui fait du mime

Cherchez pas

C'est pour moi

Lâchez-moi, j'ai déjà donné

J'en ai assez de vous bercer

Il faudrait toute la journée

Que je materne

Lâchez-moi, ça finira mal

Je n'suis pas un confessionnal

C'est de l'invasion cérébrale

Ça me consterne

J'ai mal

Mais ceux qu'on voudrait voir fleurir

Ceux qu'on rêve avant de dormir

Ceux dont on aime le sourire

Où sont-ils ?

On ne les voit jamais pleurer

C'est à la pince à épiler

Qu'il faut leur tirer leurs secrets

C'est facile

Ils n'arrosent pas mon paillasson

Apprennent tout seuls leurs leçons

Ignorent vraiment sans façon

Leur nombril

Les qui ont pas le temps d'être tristes

Les qui avouent quand on insiste

Que le bonheur parfois résiste

Je les cherche, où sont-ils ?

Lâchez-moi, vous me piratez

En moi, vous prenez vos quartiers

En plus, vous me barricadez

Contre les autres

Lâchez-moi car vous me ruinez

Moi, en matière d'amitié

Je ne suis pas un gros banquier

Mais j'ai mes pauvres

Cachés

A force de le répéter

Je finirai pas m'inventer

Un égoïsme forcené

Vous verrez

Je boufferai le récepteur

Du téléphone et quel bonheur

J'assassinerai le facteur

Vous verrez

Je ne vous écouterai plus

J'vous laisserai vous pleurer dessus

Ah, vous ne serez pas déçus

Vous verrez

La grande sourde qui ricane

L'indifférence à l'œil qui plane

L'écluse qui a fermé ses vannes

Ça s'ra moi,

vous verrez

Lâchez-moi, laissez-moi souffler

Je ne suis pas votre bouée

Apprenez plutôt à nager

C'est plus utile

Lâchez-moi et peut-être un soir

J'aurai envie de vous revoir

Je dirai "ils sont en retard"

C'est difficile

Mais j'en garde l'espoir

