Revivez les meilleurs moments de Boomerang cette semaine : la comédienne et auteure Isabelle Carré, Olga Posternak et Ekaterina Kozlova du Kiev City Ballet, le chanteur Arno, le cinéaste Jacques Doillon, l'auteure biélorusse Svetlana Alexievitch étaient au micro d'Augustin Trapenard.

"Certains mots peuvent nous sauver" - Isabelle Carré dans Boomerang © Getty / Nora Carol Photogr

Rétrospective des plus beaux moment des entretiens d'Augustin Trapenard, réalisée par Victor Kandelaft.

10 min Le Best-of de Boomerang du vendredi 25 mars 2022 Par Victor Kandelaft

Isabelle Carré

Après l'immense succès de "Les Rêveurs" (2018), son premier livre puis "Du côté des Indiens", la comédienne, César de la meilleure actrice pour son rôle dans "Se souvenir des belles choses", vient de publier "Le jeu des si". Retrouvez son interview intégrale au micro d'Augustin Trapenard.

IC : "La vie est une série de vertiges où l’on doit faire des choix et prendre certains chemins. On aimerait être partout et prendre des chemins de traverses, mais ce n’est pas possible.

On lit pour se lire

Je crois au pouvoir des mots. Certains mots et certaines représentations peuvent nous sauver. Pas seulement le temps d’une soirée, mais tout entier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

J’ai tendance à m’évader dans l’imaginaire, à me dire qu’on a cela pour déjouer les pièges de la réalité et de sa brutalité."

Olga Posternak et d'Ekaterina Kozlova (du Kiev City Ballet)

La danseuse étoile Olga Posternak, et Ekaterina Kozlova, directrice associée du Kiev City Ballet étaient en pleine tournée en France lorsque la guerre a éclaté en Ukraine. Elles demeurent actuellement à Paris au Théâtre du Châtelet qui est devenu leur résidence temporaire. Elles étaient aux côtés d'Augustin Trapenard cette semaine.

OP : "Les Ukrainiens sont particulièrement courageux et résilients. Nous sommes une nation qui a su garder son identité et sa culture depuis des milliers d’années. Nous sommes des résistants. Même à l’étranger.

La danse classique est très exigeante. Elle mobilise mentalement et physiquement. C’est essentiel de se concentrer et de ne faire qu’un avec la musique : elle offre quelques instants pour oublier…

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

EK : "Durant ces temps troublés, il est très important pour nous de partager la danse. On aime apporter l’espoir et la lumière au public : et nous avons ce moyen parfait qu’est la scène".

Arno

Le chanteur belge est actuellement en train d’enregistrer son nouvel album qui devrait sortir avant l’été. Sa discographie très prolifique et décalée en fait l'un des chanteurs les plus atypiques de sa génération. L'auteur est venu se confier dans Boomerang.

Arno : "J’ai eu beaucoup de chance grâce à la musique. J’ai tout vu, j’ai vu le monde, et je ne me plains pas. Vivre, c’est vivre, et c’est ce que je fais pour l’instant.

Il n’y a que le présent qui m’intéresse désormais : j’ai eu une vie formidable, j’ai voyagé partout grâce à la musique, mais le passé n’existe plus maintenant".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Jacques Doillon

Dans la cadre de la rétrospective "Jacques Doillon jeune cinéaste", cette semaine, quatre de ses tous premiers films ressortent en version restaurée au cinéma. Dans Boomerang, le cinéaste est notamment revenu sur sa conception de l'écran, son style cinématographique.

JD : "Le cinéma c’est comme le billard : j’ai besoin de frottements, de frôlements, de toucher. C’est pour ça que je ne comprends pas le cinéma de l’évitement.

Aujourd’hui, la mise en scène a presque disparu du cinéma. Or, faire de la mise en scène c’est se poser la question du mouvement, de la dynamique et de sa logique".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Svetlana Alexievitch

L'écrivaine et journaliste biélorusse, prix Nobel de littérature en 2015, est devenue l'un des plus grands symboles intellectuel d'opposition au régime soviétique, à la politique du président biélorusse Alexandre Loukachenko puis la politique russe de Vladimir Poutine. Depuis la parution en 1985 de son tout premier livre "La guerre n'a pas un visage de femme", elle est constamment censurée, et menacée. Réécoutez tout son entretien dans Boomerang.

SA : "J’espère que les gens lisent encore. Mon objectif n’est pas d’assommer par toutes les horreurs que j’écris, mais d’en extraire du sens. Et de permettre à l’humain de rester humain

Mon message est et demeure : "garde et sauvegarde l’homme qui est à l’intérieur de toi

Il y a plusieurs formes de liberté. Elles ont leurs points positifs et négatifs, et rien de mieux n’a été inventé pour l'instant. Mais c’est toujours mieux que ce que l’on appelle parfois "le monde russe"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Aller plus loin

🎧 SUIVRE - Boomerang : Tous les entretiens d'Augustin Trapenard, du lundi au vendredi à 9h05

TWITTER ▶︎▶︎▶︎ @BoomerangInte

INSTA ▶︎▶︎▶︎ atrapenard