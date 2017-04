Le festival des Eurockéennes de Belfort vient de dévoiler sa programmation complète. Et ce sont toujours les mêmes qui n'y sont pas.

Le public des Eurockéennes de Belfort, en 2016. Malheureusement, ce n'était pas pour Henri Dès. © AFP / Sébastien Bozon

Arcade Fire, Chinese Man, Gojira, Iggy Pop, Jain, Solange et PNL : les premiers artistes dont les noms avaient été révélés pour l'édition 2017 des Eurockéennes de Belfort ne sont désormais plus seuls. Ce jeudi, le festival, qui se déroulera du 6 au 9 juillet prochains, dévoile sa programmation complète. Hubert-Félix Thiéfaine, Beth Ditto, Booba ou encore La Femme rejoignent l'affiche du festival.

La programmation des Eurockéennes 2017 © Eurocks2017

Et comme chaque année, certains déploreront l'absence d'un certain nombre d'artistes dans la programmation. Voici ceux que vous n'avez jamais vus sur la scène des Eurockéennes, et que vous n'y verrez jamais.

Patrick Sébastien

La musique de Patrick Sébastien a tout pour séduire les programmateurs des Eurockéennes : musique dansante, orchestre live (le grand orchestre de René Coll) et chansons à succès. Ne lui manque qu'une petite touche de rock n' roll : on est dans un festival rock, ne l'oubliez pas.

Où le voir ? Entre autres dates, le 11 août à Pauillac et le 13 août à Palavas-les-Flots. Et vous l'entendrez certainement aussi dans toutes les fêtes populaires de l'été !

Yvette Leglaire

Vous vous souvenez peut-être de ses passages remarqués dans l'émission "La France a un incroyable talent" sur M6. Du haut de ses 75 ans de carrière, cette digne héritière de Piaf, Mireille Mathieu et Barbara est une artiste de music-hall confirmée. Mais son talent correspond mieux aux music-halls parisiens qu'à la scène d'un grand festival. Et ce n'est pas peine d'avoir essayé de bouger les foules, il y a deux ans, avec sa "Leglaire Dance".

Où la voir ? A vrai spectacle de cabaret parisien, salle parisienne. Après avoir participé fin mars au Festival des Impertinentes, Yvette Leglaire s'installe jusqu'à cet été, le lundi à 22h30 au Grand Point Virgule, dans un vrai spectacle d'humour.

Michel Sardou

Là encore, pour un festival rock, on est un peu trop loin de la ligne éditoriale des Eurocks. Dommage que l'on retienne plus Les Lacs du Connemara et La Maladie d'amour que ces petites perles pleines de guitares saturées que sont Les Nuits blanches à Rio ou encore Concorde.

Où le voir ? Lui aussi parcourt les festivals cet été, mais pas les mêmes. Il lance sa tournée "La dernière danse" et passe par les festivals de Montélimar, de Nîmes, de Carcassonne, par les Nuits bressanes de Louhans et les Francofolies de Spa en Belgique.

André Rieu

ON A DIT ROCK. Et Les Quatre Saisons de Vivaldi, ce n'est pas du rock (sauf pour le guitariste de métal Patrick Rondat). C'est dommage, car contrairement à Yvette Leglaire sus-citée, le violoniste et chef d'orchestre André Rieu, lui, sait captiver les grandes foules, comme le montre la vidéo ci-dessous.

Où le voir ? Si vous avez loupé sa tournée française début avril, pas de bol : il se posera pour une série de concerts à Maastricht cet été, avant de partir en tournée aux États-Unis.

Henri Dès

Comment ça, "Henri Dès est un chanteur pour gamins, pas un rockeur" ? C'est parce que vous en êtes restés au chanteur sympathique à moustache et guitare acoustique. Mais l'an dernier, Henri Dès a pris un virage étonnant, avec une tournée "Ze Grands Gamins", reprenant ses meilleures chansons accompagné par le groupe suisse "Explosion de Caca" (lui aussi passé par "La France a un incroyable talent"). Alors, qu'attendent les Eurocks pour le programmer en tête d'affiche ?

Où le voir ? Pour le voir avec "Ze Grands Gamins", il faut aller en Suisse (notamment au Zénith de Château-d'Oex le 4 août prochain). En formation classique, il sera au Festival en Othe, à Aix-en-Othe (Aube), le 9 juillet prochain. Ou si vous êtes patients, les 9 et 10 décembre prochains au Palace à Paris.

Violetta

D'accord, c'est peut-être une rock star mondiale. Mais pour les Eurockéennes, ce n'est pas le bon public.

Où la voir ? Vous avez de la chance, l'idole sud-américaine est en tournée en France du 23 au 30 avril. Elle passera par Lille, Strasbourg, Montpellier, Lyon et Paris.

Claude François

Selon nos informations, les programmateurs ont essayé, mais il n'était pas disponible. M Pokora qui reprend ses chansons non plus.

Où le voir ? Dans le spectacle Hit Parade en tournée actuellement dans toute la France, sous la forme d'un hologramme, aux côtés de ceux de Dalida, Mike Brant et Sacha Distel. Mais vous n'êtes vraiment pas obligés (on vous a expliqué pourquoi ici).