À l'occasion de l'ouverture du procès des attentats de novembre 2015 du Bataclan, du Stade de France et des terrasses parisiennes, voici une sélection des meilleures émissions de France Inter consacrées à l'analyse des attaques terroristes les plus marquantes que la France ait vécues.

Attentats de Novembre 2015 contre le Bataclan, le Stade de France et les terrasses de Paris

🎧 PODCAST - 13 novembre l'enquête

Cinq ans après, l’enquête franchit une nouvelle étape avec l'ouverture du procès. Dans cette série, Sara Ghibaudo décrypte minutieusement les attentats les plus meurtriers perpétrés contre la France. Ce 13 novembre 2015, les Français pleurent 130 morts, 413 blessés hospitalisés, 99 en situation d'urgence absolue.

24 min 13 novembre, l'enquète - Episode 1 Par France Inter

Voici le récit du parcours de dix personnes responsables de l'attentat, dont les trois tireurs français du Bataclan, les quatre tireurs belges des terrasses des Xe et XIe arrondissements, et les deux Irakiens, au Stade de France, sans oublier celui de Salah Abdeslam qui aura pris la fuite. Son procès doit éclaircir ses intentions et juger s’il a renoncé à commettre un attentat ou si sa ceinture explosive n’a pas fonctionné. Comment ont-ils intégré l'État islamique en Syrie ou en Irak ? Comment leur histoire permet d'en apprendre plus sur les logiques de recrutement des djihadistes ? Sophie Parmentier et Charlotte Piret, journalistes chez France Inter, vont suivre les huit mois de jugement qui vont déterminer les responsabilités de chacun.

Retrouvez le tout dernier épisode de la série :

29 min 13 Novembre, le temps du procès Par France Inter

🎧 Affaires sensibles - 13 novembre 2015, terreur à Paris

Fabrice Drouelle dresse le récit de cette terrible soirée, de cette nuit inimaginable du 13 novembre, heure par heure. Une manière aussi de dresser la mémoire de celles et ceux qui ont péri ce soir-là. Aux côtés de Sara Ghibaudo, rédactrice en chef du 13/14 et journaliste au service Enquête-Police-Justice de France Inter, il aborde avec elle son travail de recherche, très fouillé, pour la production de la série de podcasts 13 novembre l'enquête. L'occasion de partager des extraits d'entretiens qu'elle a effectués dans le cadre de son enquête.

Ces autres attentats qui ont frappé la France

🎧 Le vif de L'histoire - Les attentats à l'automne 1961

Dans sans chronique, Jean Lebrun revient sur les attentats perpétrés en France dans le contexte de la France coloniale et la guerre d'Algérie contre les populations civiles en Algérie et en France métropolitaine. Entre les indépendantistes Algériens (FLN) et nationalistes pro-Algérie française (OAS) les plus radicaux qui ont exprimé leurs revendications au travers d'actes terroristes et de nombreux massacres.

🎧 Le vif de L'histoire - L’attentat (manqué) du Petit-Clamart en 1962

L’OAS tente d’assassiner le général de Gaulle. Un attentat manqué qui était pensé par ses commanditaires comme un dernier baroud d'honneur contre celui qui a empêché l'Algérie de rester française. L'entreprise faillit réussir deux mois après la signature des accords d’Evian qui mettaient fin à la Guerre d'Algérie. Explications avec l'historien et ancien président de Radio-France, Jean-Noël Jeanneney.

27 min L’attentat du Petit-Clamart en 1962

🎧 Affaires sensibles - Les larmes de la rue Copernic en 1980

Retour sur le premier attentat antisémite en France depuis la Guerre, et dont l'origine est finalement trouvée au milieu des années 2000. C'est le juge d’instruction Marc Trévidic qui, avec de nouveaux éléments à l'appui, permet aux enquêteurs de révéler en réalité une opération commando menée par une cellule terroriste palestinienne. Récit de cet attentat à la bombe perpétré contre la synagogue de l'Union libérale israélite de France le vendredi 3 octobre 1980, soir du shabbat.

🎧 Affaires sensibles - Attentat de Saint-Michel : vague de terreur sur Paris en 1995

Récit de l'un des épisodes les plus marquants dans la série d'attentats islamistes perpétrés en France entre juillet et octobre 1995. Cette explosion d'une bombe dans un RER B à la gare Saint-Michel, aura marqué la capitale à tout jamais. Une attaque qui fait 8 morts et plus de 250 blessés. Une attaque qui fut attribuée au Groupe islamique armé (GIA), localisé en Algérie.

53 min Attentat de Saint-Michel : vague de terreur sur Paris

🎧 Affaires sensibles - Attentats de 2012 - Mohamed Merah : itinéraire d’un djihadiste français

La France n’avait pas connu d'attaques aussi graves depuis la vague d’attentats de Paris en 1995 par le Groupe Islamique Armé. Mohamed Merah s'en prend à 4 militaires à Toulouse et à Montauban puis s'en prend, le 19 mars, à l’école juive de Toulouse Ozar Hatorah où il tue un professeur, ses deux fils et une petite fille de 7 ans.

55 min Mohamed Merah : itinéraire d’un djihadiste français

🎧 Affaires sensibles - De Charlie Hebdo à l’Hyper Cacher, les trois jours qui ont fait basculer la France

Fabrice Drouelle dresse le récit de ces trois journées de janvier 2015 où les locaux du journal satirique Charlie Hebdo et, avec eux, le symbole tout entier de la liberté d'expression française, sont pris d'assaut par les frères Chérif et Saïd Kouachi qui tuent 12 personnes, dont 8 de la rédaction, avant de se retrancher à Dammartin-en-Goële. Le 8 janvier, Amedy Coulibaly tue une policière et blesse un autre agent à Montrouge avant de prendre d'assaut un supermarché cacher de Paris et de tuer quatre otages de confession juive.