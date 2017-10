Thimoté Le Boucher signe à 28 ans une jolie BD fantastique sur la jeunesse, l’absence, et la schizophrénie…

Détail d'une planche de Ces jours qui disparaissent de Thimoté Le Boucher © Glénat

Une inquiétante disparition. Lubin Marechal, jeune étudiant blond, constate qu’il s’absente : à son arrivée à son job d’étudiant, on lui reproche son absence de la veille, dont il n’a absolument pas souvenir. Puis, c’est sa petite amie qui ne comprend pas qu’il n’honore pas ses rendez-vous. Les « absences » sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus rapprochées.

Dans cette aventure, qui rappelle de loin Un ciel radieux de Jiro Taniguchi, le fantastique n’est pas loin. On hésite entre une explication rationnelle, comme de la schizophrénie, ou une piste plus étrange, extraordinaire.

Pendant ses études, le dessinateur Thimoté Le Boucher a bien fait un mémoire sur la peur dans la BD. Mais pour lui, son envie de fantastique correspond d'abord à sa volonté de trouver un outil de narration efficace.

Détail d'une planche de "Ces jours qui disparaissent" de Thimoté Le Boucher / Glénat

Thimoté a longtemps hésité entre continuer la BD, un pari risqué, ou avoir un métier qui lui permette de gagner sa vie, un choix pragmatique. Influencé par ses lectures de BD franco-belge et de mangas, le dessin de Timoté Le boucher à la tablette graphiqu, rappelle celui d’un Bastien Vives ou de Bertrand Gatignol. Très plaisant. Surtout, on sent un auteur qui, à son troisième album, maitrise déjà très bien la narration en BD.

Cesjours qui disparaissent de Thimoté Le Boucher est publié chez Glénat