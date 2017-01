Florence Cestac, Mehdi Belhaj Kacem, Catherine Hiegel, Max Richter, Dany Boon : découvrez les meilleurs moments de la semaine de "Boomerang" d'Augustin Trapenard.

Florence Cestac est auteur de bandes dessinées, seule femme dans l’histoire du festival d’Angoulême à y avoir jamais reçu un Grand Prix. Elle est nommée cette année dans la sélection patrimoine, pour son album Harry Mickson qui réunit près de 40 ans des aventures de son bonhomme au nez rond et au célèbre béret.

L'humour au féminin c'est plus subtil

Mehdi Belhaj Kacem est écrivain et philosophe et son œuvre prophétique et implacable est traversée par la question du mal et du chaos.

J'attends d'un livre qu'il me donne une sensation de nécessité

Catherine Hiegel est connue du public pour son rôle dans "La vie est un long fleuve tranquille".C'est surtout une immense actrice de théâtre. Ancienne doyenne et icône de la Comédie Française, elle est jusqu’au 29 avril au Théâtre de la Porte Saint Martin à l’affiche d’Un air de famille.

Le rire et l'émotion sont très proches

Max Richter est l'un des plus grands compositeurs de musique contemporaine de ces vingt dernières années. Son nouvel album Three Worlds : Music from Woolf Works est le prolongement de la musique composée il y a deux ans pour un ballet de Wayne Mc Gregor autour de l’œuvre de Virginia Woolf.

La texture d'une journée ordinaire, ce sont de petits riens

Dany Boon est la star incontestée du box office du cinéma français. On l’a connu en super Ch’ti, en super condriaque, le voilà en super misogyne dans "Raid Dingue", dont il signe la réalisation.

Ce qui crée le dialogue, c'est le rire du public disait Raymond Devos

• un best of réalisé par Chouchane Djergaian