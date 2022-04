L'instrument, dont Kurt Cobain joue dans le clip du culte "Smells Like Teen Spirit", une Fender Mustang, sera mise en vente aux enchères aux Etats-Unis en mai et pourrait devenir l'une des guitares les plus chères de l'histoire.

L'estimation de départ de sa Fender Mustang est d'environ 700 000 euros © Capture d'écran

Près de 30 ans après sa mort, les instruments et effets personnels qui ont appartenus à Kurt Cobain sont des objets qui s'arrachent lors des ventes aux enchères. Du 20 au 22 mai, une nouvelle vente est organisée. Parmi les lots, une guitare d'exception : celle que le leader de Nirvana utilisait dans le clip de "Smells Like Teen Spirit", datant de 1991. L'instrument pourrait être adjugé à plusieurs millions de dollars et battre, comme c'est déjà arrivé en 2020, des records.

Sa guitare préférée

Pour les fans de Nirvana et les aficionados de la guitare, l'objet est aussi iconique que la chanson à laquelle il est attachée. La Fender Mustang pour gaucher, bleue, datant de 1969, est une véritable pièce de musée. Elle est utilisée, pour ne pas dire maltraitée, par Kurt Cobain pendant toute la durée de la chanson sur le clip du célèbre titre (dont la vidéo sur Youtube comptabilise près d'1,5 milliards de vues).

Cette guitare électrique (son modèle préféré, disait-il), après le suicide du chanteur et guitariste en 1994, est longtemps restée dans sa famille, avant d'être exposé à partir de 2010 au MoPOP, le Museum of Pop Culture, à Seattle d'où est originaire le groupe.

Un nouveau record ?

Présentée à la vente avec son étui et sa sangle d'origine, elle est estimée par Julien's Auction entre 550 000 et 750 000 euros, ce qui est déjà plus que les guitares d'Eric Clapton vendues aux enchères ces dernières années. Mais avec Kurt Cobain, les montants pourraient vite flamber.

La guitare la plus chère vendue aux enchères (chez Julien's Auction déjà) est déjà un instrument ayant appartenu au leader de Nirvana : sa guitare électro-acoustique Martin D 18E avec laquelle il a joué son culte "MTV Unplugged in New York" qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. L'instrument avait été adjugé en 2020 à 6 millions de dollars, un record.